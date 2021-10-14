Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:17
Investor_K купувати треба увесь спектр дорогоцінних металів, срібло №1 найбільший потенціал росту зберігають золото- та срібнодобувні компанії майнери починаючи від мажорів 2х до маленьких нікому не відомих девелоперів та розвідників з перспективами 5х-10х якщо маєте хоча би $25тис звертайтеся у приват.
ЛОБ
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:51
ЛОБ написав: Частка власників криптовалюти в Україні – найбільша у світі
За даними глобальної сервісної ІТ-компанії Triple-A, доволі неочікувано Україна посідає перше місце за рейтингом країн, де є найбільше власників криптовалют стосовно усього населення. Так, в Україні мають криптовалюту 12,7% населення – 5,6 млн осіб.
https://www.slovoidilo.ua/2021/10/13/in ... lsha-sviti
прикра статистика.
а чого прикра? біткоін виконує функції накопичення набагато краще за золото. і потроху всі це починають розуміти...
DmitryK
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