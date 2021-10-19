ЛОБ написав:Частка власників криптовалюти в Україні – найбільша у світі
За даними глобальної сервісної ІТ-компанії Triple-A, доволі неочікувано Україна посідає перше місце за рейтингом країн, де є найбільше власників криптовалют стосовно усього населення. Так, в Україні мають криптовалюту 12,7% населення – 5,6 млн осіб.
золото, абсолютно так само як і біткоїн, щось вартує тому що за є скажімо так домовленість що це є міра якоїсь вартості. стільки скільки його лежить в сховищах, в просисловості чт де там ще воно непотрібне. і уявіть собі, зберігати 10млн в золоті - це треба якийсь погреб копати. Так, є паперове золото, якого можна надрукувати в 10 разів більше, але тоді це не відрізняється нічим від долара чи євро. біткоін ці всі проблеми вирішує - навіщо мені брати єтф, якщо можна взяти сам біткоін в пару кліків?
ми регулярно повертатимося до теми збереження вартості біткойна - ця казково закручена історія ще продовжується, а її герої допоки не усвідомлюють, що у фіналі усіх очікує одна драматична сцена, коли усі горе-інвестори помирають
нехай на вулиці біткойнерів ще трішки посвітить сонце, а вони ще глибше занурютимуться у світ своїх ілюзій, підраховуючи віртуальні нулі
золотим жучкам з консервативним уявленням про світ це забезпечить ще довше вікно можливостей.