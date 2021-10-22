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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:17

Investor_K

купувати треба увесь спектр дорогоцінних металів, срібло №1

найбільший потенціал росту зберігають золото- та срібнодобувні компанії майнери
починаючи від мажорів 2х до маленьких нікому не відомих девелоперів та розвідників з перспективами 5х-10х

якщо маєте хоча би $25тис звертайтеся у приват.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:51

  ЛОБ написав:Частка власників криптовалюти в Україні – найбільша у світі
За даними глобальної сервісної ІТ-компанії Triple-A, доволі неочікувано Україна посідає перше місце за рейтингом країн, де є найбільше власників криптовалют стосовно усього населення. Так, в Україні мають криптовалюту 12,7% населення – 5,6 млн осіб.

https://www.slovoidilo.ua/2021/10/13/in ... lsha-sviti

прикра статистика.

а чого прикра? біткоін виконує функції накопичення набагато краще за золото. і потроху всі це починають розуміти...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:56

DmitryK

хто ці "всі" ???

покоління Z - котре виросло взагалі не знаючи, що таке ведмежий тренд ?
ще дізнаються про способи виживання у жорстокомі світі "інвестиційних" розводняків "гроші надурняк"
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:00

золото, абсолютно так само як і біткоїн, щось вартує тому що за є скажімо так домовленість що це є міра якоїсь вартості. стільки скільки його лежить в сховищах, в просисловості чт де там ще воно непотрібне. і уявіть собі, зберігати 10млн в золоті - це треба якийсь погреб копати. Так, є паперове золото, якого можна надрукувати в 10 разів більше, але тоді це не відрізняється нічим від долара чи євро. біткоін ці всі проблеми вирішує - навіщо мені брати єтф, якщо можна взяти сам біткоін в пару кліків?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:03

DmitryK

ми регулярно повертатимося до теми збереження вартості біткойна - ця казково закручена історія ще продовжується, а її герої допоки не усвідомлюють, що у фіналі усіх очікує одна драматична сцена, коли усі горе-інвестори помирають

нехай на вулиці біткойнерів ще трішки посвітить сонце, а вони ще глибше занурютимуться у світ своїх ілюзій, підраховуючи віртуальні нулі

золотим жучкам з консервативним уявленням про світ це забезпечить ще довше вікно можливостей.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:33

Утримую невеличкий шорт.
14-го зайшов, пішов на роботу, повезло - не відстопило.
Левову частку пофіксив, решту тримаю допоки рак на горі не свисне.
Зображення Зображення
sonder
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:08

sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)

https://i.imgur.com/I136Nnr.png
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:30

перевірив себе - злам низхідної тенденції відбувся раніше 04 Жовтня, тож з цього дня купівля у лонг є рекомендованим напрямком торгівлі

а продаж у шорт - статистично не раціональним (очікуваний лось у 70% випадків)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:10

  ЛОБ написав:sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)

Точно. Пішли далі вгору, тому відстопило. Безконтрольно залишені позиції у мене майже завжди вибиває по стопам, що вже зробиш...
sonder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:17

попри нервовий розпродаж золота на $30 - від максимумів сесії біля $1.813
після слів голови Федрезерву пана Паувела про скорочення програми QE.4

контрольні зони все одно вказують на купівлю у довжину.
ЛОБ
 
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