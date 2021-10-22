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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:08
sonder написав: ЛОБ написав:sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)
Точно. Пішли далі вгору, тому відстопило. Безконтрольно залишені позиції у мене майже завжди вибиває по стопам, що вже зробиш...
практика успішної торгівлі полягає у визначенні поточної технічної тенденції та раціонального вибору імовірностей.
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ЛОБ
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