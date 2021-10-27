Золото XAU/USD
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:08
sonder написав: ЛОБ написав: sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)
Точно. Пішли далі вгору, тому відстопило. Безконтрольно залишені позиції у мене майже завжди вибиває по стопам, що вже зробиш...
практика успішної торгівлі полягає у визначенні поточної технічної тенденції та раціонального вибору імовірностей.
ЛОБ
Повідомлень: 11211
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:05
Ще раз зайшов у шорт, на корекцію, з частковою фіксацією переніс стоп в бу і будь що буде. Вимушені екстрадей угоди для мене вновинку, певні висновки вже зробив: є як мінуси, так і плюси. При переході на біржу переносити позиції через кліринг не планую.
sonder
Повідомлень: 53
З нами з: 15.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Чет 28 жов, 2021 09:56
ЛОБ Додано: Вів 19 жов, 2021 18:08 написав: sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)
https://i.imgur.com/I136Nnr.png ЛОБ Додано: Сер 20 жов, 2021 08:30 написав:
перевірив себе - злам низхідної тенденції відбувся раніше 04 Жовтня, тож з цього дня купівля у лонг є рекомендованим напрямком торгівлі
а продаж у шорт - статистично не раціональним (очікуваний лось у 70% випадків) ЛОБ Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:17 написав:
попри нервовий розпродаж золота на $30 - від максимумів сесії біля $1.813
після слів голови Федрезерву пана Паувела про скорочення програми QE.4
контрольні зони все одно вказують на купівлю у довжину.
за висхідної технічної поточної тенденції продаж з відскоку поігршує статистичні очікування:
https://i.imgur.com/lVlNiKx.png
зрозуміло, що купівля з відкату у напрямку тенденції покращує їх.
ЛОБ
Повідомлень: 11211
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор