ЛАД написав:Масштабы несколько разные. Авария на Ленинградской АЭС.
Работники станции говорили о выбросах в полтора миллиона кюри, тогда как советские власти в 1990 году назвали это число сильно завышенным
https://surl.li/gqhbnr Даже если верить работникам станции, а не властям, то это 1,5х10*6 кюри. Авария на Чернобыльской АЭС
Суммарная активность выброса, включая инертные радиоактивные газы, составила, по данным НКДАР и МАГАТЭ, до 14⋅10*18 Бк (примерно 38⋅10*7 Ки...)
https://surl.li/zrvuaw Т.е. по выбросу радиации разница минимум в 250 раз. И хотя тип реактора одинаковый, причины аварии сильно отличаются. На Ленинградской АЭС не было взрыва реактора.
Т.е. вы продвигаете мысль - при разных последствиях в результате аварии не может быть одних и тех же причин, которые привели к авариям. Мысль, что одни и те же причины могует привести к разным масштабам не допускается.
ЛАД написав:Ну и, например, "Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока Игналинской АЭС и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС ([22], с. 54)". Всего за 2 года до катастрофы. Многие недостатки конструкции ещё не были известны.
Цитаты из приведенных вами статей по двум авариям: Ленинград
Хотя к аварии привели множественные проектные ошибки РБМК (большой положительный пустотный коэффициент реактивности, положительный быстрый мощностной коэффициент реактивности, слишком медленная аварийная защита, недостатки систем контроля и регистрации параметров реактора, невозможность для персонала узнать текущий ОЗР в переходных режимах), которые приведут к Чернобыльской аварии в 1986 году, непосредственно в 1975 году аварию вызвал концевой эффект, приведший к локальному перегреву и последующей разгерметизации одного канала и повреждению соседних[1][5].
Чернобыль
Реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных недостатков и по состоянию на апрель 1986 года имел десятки нарушений и отступлений от действующих правил ядерной безопасности[22], на любом из реакторов типа РБМК (на апрель 1986 года в эксплуатации было 15 реакторов на 5 станциях), о чём конструкторам было известно за годы до катастрофы. За месяц до катастрофы в газете «Літературна Україна» была опубликована статья Л. Ковалевской «Не частное дело», описывающая ошибки при строительстве третьей очереди ЧАЭС. Несмотря на известные проблемы, до аварии не предпринимались меры по повышению безопасности РБМК ([22] с. 60). К тому же действовавший на момент аварии регламент допускал режимы работы, при которых могла произойти подобная авария без вмешательства персонала при вполне вероятной ситуации ([22] с. 91).
Два из этих недостатков имели непосредственное отношение к причинам аварии. Это положительная обратная связь между мощностью и реактивностью , возникавшая при некоторых режимах эксплуатации реактора, и наличие так называемого концевого эффекта, проявлявшегося при определённых условиях эксплуатации.
ЛАД написав:P.s. И ещё момент. Пожалуй главный. У специалистов, возможно, и были какие-то сомнения. Причём, это был достаточно узкий круг. А речь идёт о "широких народных массах", которых уверяли в абсолютной надёжности и безопасности АЭС. Вы сами когда узнали об аварии на Ленинградской АЭС? Подозреваю, значительно позже. Не так много людей хорошо знают конструкцию реактора и понимают какие риски существуют. И они помалкивают. Здесь, вроде, таких нет. И я говорил как раз о том, что я не знаю возможен ли ядерный взрыв реактора АЭС, хотя знаю и понимаю принцип работы и общую схему реактора. Но высказать сколько-ниюудь квалифицированное суждение по этому вопросу не могу. Сегодня, после нескольких произошедших аварий АЭС у людей другое отношение. В результате в некоторых странах вообще отказались от АЭС. Так что к чему было ваше возражение не очень понятно. Желание прицепиться к мелочи, оставив в стороне суть затронутого вопроса?
Увидел редактирование в виде добавления PS. Где-то читал, что ка курской от экспериментировать отказались.
Если бы вы точно сформулировали излагаемое, например так:
До Чернобыля в широких народных массах была уверенность, что такая авария невозможна.
то я бы и не среагировал. Да, опять же читал, что в ЦК КПСС был сектор по надзору АЭС. А говорите, что мелочи. )
Вот просто интересно, откуда вы делаете такой вывод? Конечно, могут. Но всё же недостатки у реакторов одинаковые. т.к. и сами реакторы одинаковые, а вот причины аварий могут быть разные. Недостатки у чернобыльского реактора были изначально, но, насколько понимаю, 1-й энергоблок это тот же реактор. Он был принят в эксплуатацию 14 декабря 1977 года и выведен на проектную мощность 24 мая 1978 года. До аварии 4 энергоблока 1-й проработал 8 лет. Без аварий. 2-й энергоблок выведен на проектную мощность 1000 МВт 28 мая 1979 года. Тоже проработал 7 лет. Об авариях на Курской АЭС я ничего не слышал и она работает до сих пор. На тех же реакторах РБМК-1000.
19 декабря 2021 года навсегда был остановлен первый энергоблок Курской АЭС[21].
31 января 2024 года в 4:01 навсегда был остановлен второй энергоблок Курской АЭС[22]
Эксплуатация третьего и четвёртого энергоблоков Курской АЭС продлится до 2033 и 2035 годов соответственно
Запущены они были на полную мощность в 1976, 1979,1983 и 1986 гг. Правда,
С 1994 по 2009 год была проведена техническая модернизация всех энергоблоков Курской АЭС
С вашего разрешения не буду искать, в чём она заключалась. 4 блока Ленинградской АЭС тоже вполне успешно работают. Первые 2 планово выведены из эксплуатации в 2018 и 2020, вторые 2 по плану будут выведены в 2030. Так что конструктивные недостатки это не причина аварии. Они только увеличивают её возможность/вероятность аварии.
Простите, но пост на форуме не научная статья. Я и так стараюсь поточнее формулировать, чтобы не было лишних придирок. Не помогает. Мои слова, что в 60-70-е годы в Союзе никто не умирал от голода и не вытирался лопухами тоже вызвали у некоторых возмущение. Это тоже неточная формулировка? На форуме сильно не хватает благожелательности. Если что-то непонятно или вызывает сомнения, может, стоит сначала переспросить и уточнить, а не бросаться сразу в бой?
В результате своими придирками вы заставили меня потратить время. Ради чего? Ради юридической точности формулировок?
Вот просто интересно, откуда вы делаете такой вывод? Конечно, могут.
Тогда мне тоже интересно, как можно исходя из масштабов аварий прийти к выводу, что причины аварий разные. При этом причины почему-то не озвучены.
Ваш вывод:
ЛАД написав:Так что конструктивные недостатки это не причина аварии. Они только увеличивают её возможность/вероятность аварии.
А это цитата из приведенной вами статьи. Найдите различие с вашим утверждением.
ЛАД написав:Согласно докладу Международной консультативной группы по ядерной безопасности, причиной аварии стали конструкционные недоработки реактора РБМК-1000, которые впоследствии привели к катастрофе на ЧАЭС 26 апреля 1986 года[1].
И с кем вы спорите ? )
ЛАД написав:Мои слова, что в 60-70-е годы в Союзе никто не умирал от голода и не вытирался лопухами тоже вызвали у некоторых возмущение. Это тоже неточная формулировка?
К этому моменту я уже потерял связь между аварией на Чернобыльской и вытиранием лопухами. Тот факт, что подтирались газетами не оспариваю. )
Относительно большая статья - "От Макса Коржа до Степана Бандеры. Почему польские политики ополчились против украинцев" - https://www.bbc.com/russian/articles/cn821em2nk3o. Довольно интересная. Оценка сегодняшнего состояния отношений и будущих перспектив достаточно пессимистическая.
Однако через три года по разным причинам от этого порыва не осталось и следа, и вот уже в феврале этого года опрос варшавского центра CBOS показал: впервые за многие годы больше поляков выражают антипатию к украинцам, чем говорят о симпатии к ним.
Причины разные, в частности:
Другие — что поляки, как бы парадоксально это ни звучало, «устали от войны». Товары и услуги дорожают, СМИ напоминают, что Польша может стать следующей жертвой российской агрессии — фрустрацию по этому поводу поляки вымещают на украинцах.
Третьи обращают внимание на охлаждение политических отношений между Киевом и Варшавой. Оно началось с падения украинской ракеты в селе Пшеводув, в результате которого погибли двое польских граждан. Продолжилось «зерновой блокадой» польских фермеров на украинской границе и взбесившим Варшаву обвинением Владимира Зеленского, озвученным с трибуны Генассамблеи ООН, о том, что Польша «является актером в российском театре». Словом, фундамент «вечной дружбы», которую предвещали в 2022 году, обе стороны разбирали по кирпичику и преуспели в этом.
Поляки, конечно, молодцы. Но и наши тоже. Это к вопросу о том, что надо думать о своих действиях и не делать глупости. Зачем было на стадионе на концерте Коржа размахивать красно-черными флагами, зная что
Этот флаг давно стал «красной тряпкой» для польского общества
Но в общем, Польша демонстрирует всё тот же сдвиг США и вслед за ними Европы вправо.
Когда в 2022-23 тут напоминали, что поляки никогда не были нашими большими друзьями и не надо испытывать больших иллюзий в их отношении, некоторые брызгали слюной от возмущения. Доходило до "обвинений" в адрес Хмельницкого, что он обратился к "москалям". а не полякам.
Простите, всё забываю, что юрист это диагноз. Вывод о разных причинах аварий совершенно не связан и не следует из их масштабов. Раз вы почитали ссылки, то могли заметить, что на причины аварий есть разные взгляды, а вы хотите, чтобы я, не специалист, их указал. Я рад, что вы такого высокого обо мне мнения, но я намного скромнее. И если вы не смогли/не захотели понять фразу:
Так что конструктивные недостатки это не причина аварии. Они только увеличивают её возможность/вероятность аварии
, то это не моя проблема. Ещё раз, вопрос был не о причинах аварии, а о возможности/невозможности ядерного взрыва реактора АЭС. Вы этого так и не поняли? Тратить ещё время на этот вопрос не буду. Уж извините.
ЛАД написав:Но в общем, Польша демонстрирует всё тот же сдвиг США и вслед за ними Европы вправо.
Когда в 2022-23 тут напоминали, что поляки никогда не были нашими большими друзьями и не надо испытывать больших иллюзий в их отношении, некоторые брызгали слюной от возмущения. Доходило до "обвинений" в адрес Хмельницкого, что он обратился к "москалям". а не полякам.
ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
BIGor написав:ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
поляки такіж друзі як росіяни. Не можете без старшого брата?