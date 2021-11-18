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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:08

  sonder написав:
  ЛОБ написав:sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)

Точно. Пішли далі вгору, тому відстопило. Безконтрольно залишені позиції у мене майже завжди вибиває по стопам, що вже зробиш...

практика успішної торгівлі полягає у визначенні поточної технічної тенденції та раціонального вибору імовірностей.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:05

Ще раз зайшов у шорт, на корекцію, з частковою фіксацією переніс стоп в бу і будь що буде. Вимушені екстрадей угоди для мене вновинку, певні висновки вже зробив: є як мінуси, так і плюси. При переході на біржу переносити позиції через кліринг не планую.
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sonder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:56

Золото XAU/USD на 1-годинних інтервалах

  ЛОБ Додано: Вів 19 жов, 2021 18:08 написав:sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)

https://i.imgur.com/I136Nnr.png
  ЛОБ Додано: Сер 20 жов, 2021 08:30 написав:перевірив себе - злам низхідної тенденції відбувся раніше 04 Жовтня, тож з цього дня купівля у лонг є рекомендованим напрямком торгівлі

а продаж у шорт - статистично не раціональним (очікуваний лось у 70% випадків)
  ЛОБ Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:17 написав:попри нервовий розпродаж золота на $30 - від максимумів сесії біля $1.813
після слів голови Федрезерву пана Паувела про скорочення програми QE.4

контрольні зони все одно вказують на купівлю у довжину.

за висхідної технічної поточної тенденції продаж з відскоку поігршує статистичні очікування:

https://i.imgur.com/lVlNiKx.png

зрозуміло, що купівля з відкату у напрямку тенденції покращує їх.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:41

Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V) +37% за півтора місяця
(дешева центова акція срібного майнера)

https://i.imgur.com/opUNACE.jpg

все у назві файлу із скріном трейду - SCZ 18-Nov-21 daily 0,2650+0,2850-0,3900 DONE з точками входу-виходу

https://finance.yahoo.com/quote/SCZ.V?p=SCZ.V
ЛОБ
 
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  #<1 ... 327328329330
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