greenozon
Паладій - ні, по урану є ідеї, але на перспективу, це суто атомна енергетика
туди гроші підуть тільки коли нафта закріпиться над позначкою $100
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:30
greenozon
Паладій - ні, по урану є ідеї, але на перспективу, це суто атомна енергетика
туди гроші підуть тільки коли нафта закріпиться над позначкою $100
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:30
я з точки зору фунтадменту міркую - ще пару місяців тому був тренд - закриваємо до дідька усі АЕС в Європі
а зараз риторика стала діаметрально протилежна - атом - це грін ерерджі, можна і треба будувати АЕС
значить буде (велика?) потреба в урані...?
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