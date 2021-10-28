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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 44454647 Додано: Суб 09 гру, 2023 21:26



номінал: / назва монети: / ціна:



2008



2 грн. 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки 199₴



2010



2 грн. 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 109₴



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴

(-29 грн. без буклету)

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 415₴



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 485₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 265₴

(-20 грн. без буклету)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 419₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 185₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 565₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 289₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 165₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 125₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 519₴



5 грн. Золочівський замок 195₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 179₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 159₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 175₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 189₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 189₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 215₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 299₴



5 грн. Передова (тамподрук) 849₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 215₴



5 грн. Місто Слов'янськ 215₴



2 грн. Володимир Корецький 139₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 95₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 119₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 119₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 799₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 175₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 145₴



2 грн. Василь Сліпак 185₴



5 грн. Маяки України 379₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 1149₴



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴

(-25 грн. без буклету)



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"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 349₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 165₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 145₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 99₴



5 грн. Хотинська битва 149₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 149₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 379₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 189₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 275₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 239₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 259₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 899₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 185₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 139₴



2 грн. Павло Глазовий 125₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 125₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (тамподрук) 699₴

(+ 55 грн. буклет від НБУ)



2 грн. Павло Скоропадський 145₴



5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 809₴



5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 325₴



5 грн. Воєнна розвідка України 919₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199₴



5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 209₴



5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 575₴



5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 595₴



5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 359₴



5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 359₴



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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 999₴





Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 420 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 25 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 529₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 39 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 849₴



***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 585₴

Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.

Серія: Збройні Сили України





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`











Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 1669 грн. / 8 різних медалей





Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 175₴







Пам’ятна медаль присвячена сержантському і старшинському складу Збройних Сил України, який засвідчив свою ефективність та важливість протягом російсько-української війни, що триває з 2014 року, був і є одним із факторів успішних дій українського війська з надання відсічі окупаційним силам російської федерації з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року й дотепер, відзначення їх подвигу та героїзму.



Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 179₴



Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 199₴



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 89₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 100₴





Новинка:



Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.























Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 319 грн. / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:2 грн.199₴2 грн.109₴Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴(-29 грн. без буклету)Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 415₴5 грн.(тамподрук) 485₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 265₴(-20 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 265₴5 грн.в буклеті від НБУ 419₴5 грн.185₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 565₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 289₴5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.165₴5 грн.125₴5 грн./ щура 519₴5 грн.195₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.179₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.159₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.175₴5 грн.189₴5 грн.189₴2 грн.215₴5 грн.299₴5 грн.(тамподрук) 849₴5 грн.215₴5 грн.215₴2 грн.139₴2 грн.95₴5 грн.119₴5 грн.119₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 799₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 175₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.145₴2 грн.185₴5 грн.379₴5 грн.(тамподрук) 1149₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴(-25 грн. без буклету)5 грн.349₴5 грн.165₴(-25 грн. без буклету)2 грн.145₴2 грн.99₴5 грн.149₴5 грн.149₴5 грн.в буклеті від НБУ 379₴2 грн.(тамподрук) 189₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴5 грн.в буклеті від НБУ 275₴2 грн.в буклеті від НБУ 239₴5 грн.в буклеті від НБУ 259₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 899₴5 грн.(Кролика / Кроля) 185₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.139₴2 грн.125₴2 грн.125₴5 грн.(тамподрук) 699₴(+ 55 грн. буклет від НБУ)2 грн.145₴5 грн.в буклеті від НБУ 809₴5 грн.в буклеті від НБУ 325₴5 грн.919₴5 грн.199₴5 грн.209₴5 грн.в буклеті від НБУ 575₴5 грн.в буклеті від НБУ 595₴5 грн.в буклеті від НБУ 359₴5 грн.в буклеті від НБУ 359₴*******************************************************************************************************- 999₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 420 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 25 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 529₴" 2022 рік - 39 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 849₴***(2018-2022 р.) - 585₴Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.Серія: Збройні Сили УкраїниФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 175₴Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 179₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 199₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 89₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 645 З нами з: 28.04.11 Подякував: 71 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 15:42 Доброго дня! Які у Вас є на даний час монети, банкноти на продаж! Дякую petat8888

Повідомлень: 2 З нами з: 01.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 16:30 Как у Вас сделать заказ! Заранее благодарен! С ув. petat8888

Повідомлень: 2 З нами з: 01.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 17:01



номінал: / назва монети: / ціна:



2008



2 грн. 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки 199₴



2010



2 грн. 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 109₴



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴

(-29 грн. без буклету)

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 415₴



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 485₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 495₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 265₴

(-20 грн. без буклету)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 259₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 419₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 185₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 565₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в буклеті від НБУ 309₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 165₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 125₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 549₴



5 грн. Золочівський замок 195₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 179₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 159₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 175₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 195₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 185₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 215₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 309₴



5 грн. Передова (тамподрук) 849₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 215₴



5 грн. Місто Слов'янськ 215₴



2 грн. Володимир Корецький 139₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 95₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 119₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 119₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 799₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 179₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 145₴



2 грн. Василь Сліпак 185₴



5 грн. Маяки України 379₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 1149₴



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴

(-25 грн. без буклету)



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"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 349₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 169₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 145₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 99₴



5 грн. Хотинська битва 149₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 149₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 379₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 189₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 279₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 245₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 265₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 909₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 185₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 145₴



2 грн. Павло Глазовий 125₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 125₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (тамподрук) 709₴

(+ 55 грн. буклет від НБУ)



2 грн. Павло Скоропадський 149₴



5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 809₴



5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. Воєнна розвідка України 879₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 195₴



5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 205₴



5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 569₴



5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 589₴



5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 289₴



5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 289₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 409₴







5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 379₴







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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 999₴





Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 420 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 25 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 529₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 39 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 849₴



***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 585₴

Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.

Серія: Збройні Сили України





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`











Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 1669 грн. / 8 різних медалей





Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 169₴







Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 179₴



Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 199₴



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 89₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 100₴





Новинка:



Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.























Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 325 грн. / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:2 грн.199₴2 грн.109₴Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴(-29 грн. без буклету)Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 415₴5 грн.(тамподрук) 485₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 495₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 265₴(-20 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 259₴5 грн.в буклеті від НБУ 419₴5 грн.185₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 565₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.в буклеті від НБУ 309₴5 грн.165₴5 грн.125₴5 грн./ щура 549₴5 грн.195₴5 грн.179₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.159₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.175₴5 грн.195₴5 грн.185₴2 грн.215₴5 грн.309₴5 грн.(тамподрук) 849₴5 грн.215₴5 грн.215₴2 грн.139₴2 грн.95₴5 грн.119₴5 грн.119₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 799₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 179₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.145₴2 грн.185₴5 грн.379₴5 грн.(тамподрук) 1149₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴(-25 грн. без буклету)5 грн.349₴5 грн.169₴(-25 грн. без буклету)2 грн.145₴2 грн.99₴5 грн.149₴5 грн.149₴5 грн.в буклеті від НБУ 379₴2 грн.(тамподрук) 189₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴5 грн.в буклеті від НБУ 279₴2 грн.в буклеті від НБУ 245₴5 грн.в буклеті від НБУ 265₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 909₴5 грн.(Кролика / Кроля) 185₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.145₴2 грн.125₴2 грн.125₴5 грн.(тамподрук) 709₴(+ 55 грн. буклет від НБУ)2 грн.149₴5 грн.в буклеті від НБУ 809₴5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.879₴5 грн.195₴5 грн.205₴5 грн.в буклеті від НБУ 569₴5 грн.в буклеті від НБУ 589₴5 грн.в буклеті від НБУ 289₴5 грн.в буклеті від НБУ 289₴5 грн.409₴5 грн.379₴*******************************************************************************************************- 999₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 420 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 25 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 529₴" 2022 рік - 39 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 849₴***(2018-2022 р.) - 585₴Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.Серія: Збройні Сили УкраїниФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 169₴Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 179₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 199₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 89₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 645 З нами з: 28.04.11 Подякував: 71 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 20:00



Новинка!



Срібна монета "Захисниці / Защитницы" НБУ 2023

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; тамподрук

Дата введення в обіг: 02.10.2023



Тираж лише: 2 500 шт.!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



Серія: Безсмертна моя Україно



Пам’ятна монета присвячена українським жінкам. Вони руйнують стереотипи, тримають оборону на фронті та в тилу: воюють, працюють, годують, волонтерять, моляться, чекають, кохають та захищають наші родини, свою Батьківщину, наближаючи всіх нас до Перемоги.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 6099 грн.





Новинка!



Срібна монета "Сміливість бути. UA / Смелость быть. UA" НБУ 2023

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;

Дата введення в обіг: 23.08.2023



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Безсмертна моя Україно



Присвячена сміливості української нації. Українці без зброї в руках зупиняють танки, виходять на мітинги та толоки, відстоюють свою самоідентичність та незалежність, рятують вдень та вночі людей і тварин, під обстрілами, без світла, без води, невтомно та щоденно працюючи заради майбутнього, заради життя, заради розквіту нашої держави та Перемоги – перемоги світла над темрявою. Бо Україна – це країна сміливих людей! Сміливість – це кожен українець!













Ціна монети з футляром від НБУ - 4099 грн.





Новинка!



Срібна монета "В єдності - сила / В единстве – сила" НБУ 2022

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;

Дата введення в обіг: 11.07.2022



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Безсмертна моя Україно







*** Монета стала переможцем в номінації "Найбільш надихаюча монета" у міжнародному конкурсі "Монета року" 2022 ***



Пам`ятна монета присвячена всенародному єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ, наближаючи спільну перемогу. Прагнення до свободи – визначальна цінність українців. Наша боротьба за незалежність та цілісність країни триває вже багато століть… Після віроломного нападу 24 лютого 2022 року російських військ на Україну головною перешкодою для агресора та запорукою вільного розвитку держав і народів Європи стало протистояння, що відбувається на українській землі. Розуміючи це, на бік України став увесь цивілізований світ, який надає гуманітарну, економічну, безпекову та військову допомогу.















Ціна монети з футляром від НБУ - 4999 грн.





Новинка!



Срібна монета "Ой у лузі червона калина / Ой в лугу красная калина" НБУ 2022

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруф

Дата введення в обіг: 18.07.2022



Серія: Безсмертна моя Україно



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена українській народній пісні авторського походження, яка під час безжальної війни росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності, гімном мужнього протистояння. Українська пісня – це геніальна поетична біографія, духовна і моральна скарбниця нашого народу. З пісень промовляє добра, щедра і прекрасна душа українського народу, у ній відображаються такі ідеали, як любов до Батьківщини, неприйняття будь-якого гноблення, мужність і відвага в боротьбі з ворогом. Саме такою є пісня “Ой у лузі червона калина”, історія якої – це історія нашого народу. Народна пісня, відома з часів козаччини ХVІІ століття, розвивалася, доповнювалася та отримала нове звучання в часи української революції на початку ХХ століття, а нині звучить на цілий світ різними мовами і єднає з попередніми поколіннями борців за волю України.















Ціна монети з футляром від НБУ - 3999 грн.





Новинка!



Срібна монета "Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС / Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" НБУ 2022

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруф

Дата введення в обіг: 31.10.2022



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена наданню Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Отримання такого статусу – один із важливих результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. Саміт Європейської ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним, а позитивне рішення лідерів Європейського Союзу свідчить про солідарність з Україною у цей складний для нашої країни час.















Ціна монети з футляром від НБУ - 3899 грн.





Новинка!



Інвестиційна срібна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Банківський стан, нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).









Ціна монети без футляра - 3299 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***









Новинка!



Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Духовні скарби України



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.











Ціна монети з футляром від НБУ - 2349 грн.





Новинка!



Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.











Ціна монети з футляром від НБУ - 2449 грн.





Новинка!



Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;



Тираж: 20000 шт.



Монета у капсулі. Банківський стан, нова.



На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").



Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.











Ціна монети без футляра - 2299 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***





Срібна монета "Бокораш / Плотогон" НБУ 2009

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена професії плотогона, сплавника, яка вимагала неабиякої сили та спритності. Лісозаготівля проводилася на Поліссі та в Карпатах, де цей промисел був розвинутий ще до 50-х років минулого століття. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2249 грн.





Срібна монета "Стельмах" НБУ 2009

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена професії деревообробника. Стельмаство, основне призначення якого - виготовлення коліс, саней, возів, дуг тощо, відоме в Україні з давніх-давен і було одним з найпоширеніших промислів. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2249 грн.





Срібна монета "Гончар" НБУ 2010

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена одному з важливих видів господарської діяльності та мистецької культури українців - гончарству, яке протягом багатьох століть посідало одне з провідних місць серед селянських промислів й увібрало в себе технічні навички та художні традиції, що існували ще з часів неоліту. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2249 грн.





Срібна монета "Коваль / Кузнец" НБУ 2011

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена ковальству - обробленню заліза методом гарячого кування. Уже в Х - ХІІ ст. ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що навіть деякі способи оброблення заліза та технології виготовлення знарядь праці, предметів побутового призначення без суттєвих змін дійшли до нашого часу. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2249 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монет із срібла (від НБУ) які маю на продаж:Срібна монета "/ Защитницы" НБУ 2023Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; тамподрукДата введення в обіг: 02.10.2023Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Безсмертна моя УкраїноСрібна монета "/ Смелость быть. UA" НБУ 2023Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Дата введення в обіг: 23.08.2023Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Безсмертна моя УкраїноСрібна монета "/ В единстве – сила" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Дата введення в обіг: 11.07.2022Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Безсмертна моя Україно*** Монетав номінації "Найбільш надихаюча монета" у міжнародному конкурсі "Монета року" 2022 ***Срібна монета "/ Ой в лугу красная калина" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфДата введення в обіг: 18.07.2022Серія: Безсмертна моя УкраїноМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфДата введення в обіг: 31.10.2022Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Інвестиційна срібна монета "/ 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Банківський стан, нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Духовні скарби УкраїниСрібна монета "/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Банківський стан, нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***Срібна монета "/ Плотогон" НБУ 2009Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "" НБУ 2009Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "" НБУ 2010Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ Кузнец" НБУ 2011Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 645 З нами з: 28.04.11 Подякував: 71 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 20:09



Пам'ятна золота монета "Лев / Leo" НБУ 2008

Номінал 2 грн. Золото. 1.24 г (Au 999,9);



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Знаки зодіаку



Присвячена сузір`ю Лева



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 липня- 23 серпня ( 23 июля по 23 августа )



Лев (лат. Leo) — п'ятий знак зодіаку, відповідний сектору екліптики від 120° до 150°, рахуючи від точки весняного рівнодення; постійний знак тригона Вогонь.



В західній астрології вважається, що Сонце знаходиться в знаку Лева приблизно з 23 липня по 22 серпня, у ведичній — Сімха з 15 серпня по 15 вересня. Не слід плутати знак Лева з сузір'ям Лева, в якому Сонце перебуває з 10 серпня по 15 вересня.

















Ціна монети з футляром від НБУ - 5599 грн.





Пам'ятна золота монета "Стрілець / Sagittarius" НБУ 2007

Номінал 2 грн. Золото. 1.24 г (Au 999,9);



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Знаки зодіаку



Присвячена сузір`ю Стрільця



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 22 листопада — 21 грудня ( 22 ноября по 21 декабря )



Стрілець (лат. Sagittarius) — дев'ятий знак зодіаку, відповідний сектору екліптики від 240° до 270°, рахуючись від точки весняного рівнодення; мутабельний знак тригона — Вогонь.



Згідно з координатами західної астрології Сонце знаходиться в знаку Стрільця приблизно з 23 листопада по 21 грудня, ведичної — Дхану з 16 грудня по 14 січня. Не слід плутати знак Стрільця з сузір'ям Стрільця, в якому Сонце перебуває з 18 грудня до 17 січня.

















Ціна монети з футляром від НБУ - 5299 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 500 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монет із золота (від НБУ) які маю на продаж:Пам'ятна золота монета "" НБУ 2008Номінал 2 грн. Золото. 1.24 г (Au 999,9);Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Знаки зодіакуПрисвячена сузір`ю ЛеваПам'ятна золота монета "" НБУ 2007Номінал 2 грн. Золото. 1.24 г (Au 999,9);Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Знаки зодіакуПрисвячена сузір`ю СтрільцяОплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 500 грн.).Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 645 З нами з: 28.04.11 Подякував: 71 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 19:33



номінал: / назва монети: / ціна:



2008



2 грн. 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки 199₴



2010



2 грн. 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 109₴



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴

(-29 грн. без буклету)

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 415₴



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 469₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 485₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 255₴

(-20 грн. без буклету)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 249₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 399₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 195₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 555₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в буклеті від НБУ 309₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 165₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 125₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 569₴



5 грн. Золочівський замок 195₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 179₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 159₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 175₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 195₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 185₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 215₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 309₴



5 грн. Передова (тамподрук) 839₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 215₴



5 грн. Місто Слов'янськ 215₴



2 грн. Володимир Корецький 139₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 95₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 119₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 119₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 785₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 179₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 929₴



2 грн. Євген Коновалець 145₴



2 грн. Василь Сліпак 185₴



5 грн. Маяки України 379₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 1149₴



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴

(-25 грн. без буклету)



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"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 349₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 169₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 145₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 99₴



5 грн. Хотинська битва 149₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 149₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 379₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 189₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 439₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 299₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 245₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 269₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 899₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 185₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 145₴



2 грн. Павло Глазовий 125₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 125₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (тамподрук) 709₴

(+ 55 грн. буклет від НБУ)



2 грн. Павло Скоропадський 149₴



5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 799₴



5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 265₴



5 грн. Воєнна розвідка України 799₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 189₴



5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 199₴



5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 555₴



5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 569₴



5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 265₴



5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 265₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 359₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 279₴





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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 999₴





Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 420 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 25 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 529₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 39 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 849₴



***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 585₴

Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.

Серія: Збройні Сили України





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`











Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 1699 грн. / 8 різних медалей





Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 165₴







Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 169₴



Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 199₴



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 89₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 100₴





Новинка:



Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.























Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 329 грн. / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:2 грн.199₴2 грн.109₴Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴(-29 грн. без буклету)Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 415₴5 грн.(тамподрук) 469₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 485₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 255₴(-20 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 249₴5 грн.в буклеті від НБУ 399₴5 грн.195₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 555₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.в буклеті від НБУ 309₴5 грн.165₴5 грн.125₴5 грн./ щура 569₴5 грн.195₴5 грн.179₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.159₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.175₴5 грн.195₴5 грн.185₴2 грн.215₴5 грн.309₴5 грн.(тамподрук) 839₴5 грн.215₴5 грн.215₴2 грн.139₴2 грн.95₴5 грн.119₴5 грн.119₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 785₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 179₴(-25 грн. без буклету)2 грн.929₴2 грн.145₴2 грн.185₴5 грн.379₴5 грн.(тамподрук) 1149₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴(-25 грн. без буклету)5 грн.349₴5 грн.169₴(-25 грн. без буклету)2 грн.145₴2 грн.99₴5 грн.149₴5 грн.149₴5 грн.в буклеті від НБУ 379₴2 грн.(тамподрук) 189₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 439₴5 грн.в буклеті від НБУ 299₴2 грн.в буклеті від НБУ 245₴5 грн.в буклеті від НБУ 269₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 899₴5 грн.(Кролика / Кроля) 185₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.145₴2 грн.125₴2 грн.125₴5 грн.(тамподрук) 709₴(+ 55 грн. буклет від НБУ)2 грн.149₴5 грн.в буклеті від НБУ 799₴5 грн.в буклеті від НБУ 265₴5 грн.799₴5 грн.189₴5 грн.199₴5 грн.в буклеті від НБУ 555₴5 грн.в буклеті від НБУ 569₴5 грн.в буклеті від НБУ 265₴5 грн.в буклеті від НБУ 265₴5 грн.359₴5 грн.279₴*******************************************************************************************************- 999₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 420 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 25 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 529₴" 2022 рік - 39 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 849₴***(2018-2022 р.) - 585₴Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.Серія: Збройні Сили УкраїниФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 165₴Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 169₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 199₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 89₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 645 З нами з: 28.04.11 Подякував: 71 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:38 Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:



Срібна монета "Архістратиг Михаїл" НБУ 2023

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; з позолотою

Дата введення в обіг: 26.12.2023



Тираж: 5000 шт.!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



Присвячена архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів та іменується як архістратиг-головнокомадуючий. Архангел Михаїл – незмінний борець із силами зла, захисник віри, покровитель воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Архістратиг Михаїл – “небесний оборонець” українського війська. Шанобливе ставлення до архістратига Михаїла зберігається з великокнязівських часів до наших днів – він став символом небесного захисту влади київських князів, пізніше це шанування було зафіксовано не тільки топонімічно – у назвах церковних споруд, а й геральдично – на гербах Києва, Київського воєводства, Київської губернії. Сьогодні його образ присутній в атрибутиці українських десантників і знову уособлює боротьбу із силами зла.















Ціна монети з футляром від НБУ - 3499 грн.



Звертайтесь. Дякую. Срібна монета "" НБУ 2023Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; з позолотоюДата введення в обіг: 26.12.2023Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 645 З нами з: 28.04.11 Подякував: 71 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2024 20:42



номінал: / назва монети: / ціна:



2008



2 грн. 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки 209₴



2010



2 грн. 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 119₴



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴

(-29 грн. без буклету)

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 415₴



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 469₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 485₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 255₴

(-20 грн. без буклету)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 249₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 399₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 195₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 555₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в буклеті від НБУ 309₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 169₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 129₴



5 грн. Золочівський замок 199₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 179₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 159₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 175₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 195₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 185₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 215₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 309₴



5 грн. Передова (тамподрук) 839₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 205₴



5 грн. Місто Слов'янськ 215₴



2 грн. Володимир Корецький 139₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 99₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 125₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 125₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 780₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 179₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 929₴



2 грн. Євген Коновалець 145₴



2 грн. Василь Сліпак 189₴



5 грн. Маяки України 379₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 1169₴



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴

(-25 грн. без буклету)



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"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 369₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 175₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 149₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 99₴



5 грн. Хотинська битва 159₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 159₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 379₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 189₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 435₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 315₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 249₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 275₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 939₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 185₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 155₴



2 грн. Павло Глазовий 125₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 125₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (тамподрук) 759₴

(+ 60 грн. буклет від НБУ)



2 грн. Павло Скоропадський 159₴



5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 799₴



5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 265₴



5 грн. Воєнна розвідка України 775₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 189₴



5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 195₴



5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 555₴



5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 569₴



5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 260₴



5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 269₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 355₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 269₴





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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 999₴





Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 420 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 25 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 529₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 39 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 849₴



***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 585₴

Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.

Серія: Збройні Сили України





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`











Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 1699 грн. / 8 різних медалей



Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 10 тис. шт.! - 279₴







Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 165₴



Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 169₴



Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 199₴



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 89₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



************************************************************************************************



Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 125₴





Новинка:



Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.























Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 349 грн. / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



*******************************************************************************************************

Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:2 грн.209₴2 грн.119₴Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴(-29 грн. без буклету)Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 415₴5 грн.(тамподрук) 469₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 485₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 255₴(-20 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 249₴5 грн.в буклеті від НБУ 399₴5 грн.195₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 555₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.в буклеті від НБУ 309₴5 грн.169₴5 грн.129₴5 грн.199₴5 грн.179₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.159₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.175₴5 грн.195₴5 грн.185₴2 грн.215₴5 грн.309₴5 грн.(тамподрук) 839₴5 грн.205₴5 грн.215₴2 грн.139₴2 грн.99₴5 грн.125₴5 грн.125₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 780₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 179₴(-25 грн. без буклету)2 грн.929₴2 грн.145₴2 грн.189₴5 грн.379₴5 грн.(тамподрук) 1169₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1399₴(-25 грн. без буклету)5 грн.369₴5 грн.175₴(-25 грн. без буклету)2 грн.149₴2 грн.99₴5 грн.159₴5 грн.159₴5 грн.в буклеті від НБУ 379₴2 грн.(тамподрук) 189₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 435₴5 грн.в буклеті від НБУ 315₴2 грн.в буклеті від НБУ 249₴5 грн.в буклеті від НБУ 275₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 939₴5 грн.(Кролика / Кроля) 185₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.155₴2 грн.125₴2 грн.125₴5 грн.(тамподрук) 759₴(+ 60 грн. буклет від НБУ)2 грн.159₴5 грн.в буклеті від НБУ 799₴5 грн.в буклеті від НБУ 265₴5 грн.775₴5 грн.189₴5 грн.195₴5 грн.в буклеті від НБУ 555₴5 грн.в буклеті від НБУ 569₴5 грн.в буклеті від НБУ 260₴5 грн.в буклеті від НБУ 269₴5 грн.355₴5 грн.269₴*******************************************************************************************************- 999₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 420 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 25 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 529₴" 2022 рік - 39 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 849₴***(2018-2022 р.) - 585₴Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.Серія: Збройні Сили УкраїниФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Пам'ятна медаль "" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 10 тис. шт.! - 279₴Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 165₴Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 169₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 199₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 89₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 79₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

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