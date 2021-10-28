Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Вів 04 чер, 2024 11:54

Пам’ятна монета “Кохання”, присвячена таємничій симфонії емоцій, яка розквітає в серцях людей. Дивовижному почуттю, яке протягом століть надихало поетів, художників, музикантів та мрійників.

Ціна монети з футляром від НБУ - 3999 грн.

Присвячена архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів та іменується як архістратиг-головнокомадуючий. Архангел Михаїл – незмінний борець із силами зла, захисник віри, покровитель воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Архістратиг Михаїл – “небесний оборонець” українського війська. Шанобливе ставлення до архістратига Михаїла зберігається з великокнязівських часів до наших днів – він став символом небесного захисту влади київських князів, пізніше це шанування було зафіксовано не тільки топонімічно – у назвах церковних споруд, а й геральдично – на гербах Києва, Київського воєводства, Київської губернії. Сьогодні його образ присутній в атрибутиці українських десантників і знову уособлює боротьбу із силами зла.

Ціна монети з футляром від НБУ - 3899 грн.

Пам’ятна монета присвячена українським жінкам. Вони руйнують стереотипи, тримають оборону на фронті та в тилу: воюють, працюють, годують, волонтерять, моляться, чекають, кохають та захищають наші родини, свою Батьківщину, наближаючи всіх нас до Перемоги.

Ціна монети з футляром від НБУ - 7149 грн.

Присвячена сміливості української нації. Українці без зброї в руках зупиняють танки, виходять на мітинги та толоки, відстоюють свою самоідентичність та незалежність, рятують вдень та вночі людей і тварин, під обстрілами, без світла, без води, невтомно та щоденно працюючи заради майбутнього, заради життя, заради розквіту нашої держави та Перемоги – перемоги світла над темрявою. Бо Україна – це країна сміливих людей! Сміливість – це кожен українець!

Ціна монети з футляром від НБУ - 3899 грн.

Присвячена наданню Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Отримання такого статусу – один із важливих результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. Саміт Європейської ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним, а позитивне рішення лідерів Європейського Союзу свідчить про солідарність з Україною у цей складний для нашої країни час.

Ціна монети з футляром від НБУ - 3999 грн.

Присвячена українській народній пісні авторського походження, яка під час безжальної війни росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності, гімном мужнього протистояння. Українська пісня – це геніальна поетична біографія, духовна і моральна скарбниця нашого народу. З пісень промовляє добра, щедра і прекрасна душа українського народу, у ній відображаються такі ідеали, як любов до Батьківщини, неприйняття будь-якого гноблення, мужність і відвага в боротьбі з ворогом. Саме такою є пісня “Ой у лузі червона калина”, історія якої – це історія нашого народу. Народна пісня, відома з часів козаччини ХVІІ століття, розвивалася, доповнювалася та отримала нове звучання в часи української революції на початку ХХ століття, а нині звучить на цілий світ різними мовами і єднає з попередніми поколіннями борців за волю України.

Ціна монети з футляром від НБУ - 4949 грн.

Пам`ятна монета присвячена всенародному єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ, наближаючи спільну перемогу. Прагнення до свободи – визначальна цінність українців. Наша боротьба за незалежність та цілісність країни триває вже багато століть… Після віроломного нападу 24 лютого 2022 року російських військ на Україну головною перешкодою для агресора та запорукою вільного розвитку держав і народів Європи стало протистояння, що відбувається на українській землі. Розуміючи це, на бік України став увесь цивілізований світ, який надає гуманітарну, економічну, безпекову та військову допомогу.

Ціна монети з футляром від НБУ - 5099 грн.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).

Ціна монети без футляра - 3333 грн.

Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2949 грн.

Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2899 грн.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").



Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.

Ціна монети без футляра - 2499 грн.

Присвячена професії плотогона, сплавника, яка вимагала неабиякої сили та спритності. Лісозаготівля проводилася на Поліссі та в Карпатах, де цей промисел був розвинутий ще до 50-х років минулого століття. Монету виготовлено з використанням технології патинування.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2499 грн.

Присвячена професії деревообробника. Стельмаство, основне призначення якого - виготовлення коліс, саней, возів, дуг тощо, відоме в Україні з давніх-давен і було одним з найпоширеніших промислів. Монету виготовлено з використанням технології патинування.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.

Присвячена одному з важливих видів господарської діяльності та мистецької культури українців - гончарству, яке протягом багатьох століть посідало одне з провідних місць серед селянських промислів й увібрало в себе технічні навички та художні традиції, що існували ще з часів неоліту. Монету виготовлено з використанням технології патинування.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.

Присвячена ковальству - обробленню заліза методом гарячого кування. Уже в Х - ХІІ ст. ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що навіть деякі способи оброблення заліза та технології виготовлення знарядь праці, предметів побутового призначення без суттєвих змін дійшли до нашого часу. Монету виготовлено з використанням технології патинування.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2549 грн.

Актуальний перелік монет із срібла (від НБУ) які маю на продаж:Срібна монета "" НБУ 2024Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; з позолотоюДата введення в обіг: 04.04.2024Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Гарна й перспективна монета. Особливо на подарунок коханій людині.Срібна монета "" НБУ 2023Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; з позолотоюДата введення в обіг: 26.12.2023Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Защитницы" НБУ 2023Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; тамподрукДата введення в обіг: 02.10.2023Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Безсмертна моя УкраїноСрібна монета "/ Смелость быть. UA" НБУ 2023Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Дата введення в обіг: 23.08.2023Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Безсмертна моя УкраїноСрібна монета "/ Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфДата введення в обіг: 31.10.2022Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ Ой в лугу красная калина" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфДата введення в обіг: 18.07.2022Серія: Безсмертна моя УкраїноМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ В единстве – сила" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Дата введення в обіг: 11.07.2022Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Безсмертна моя Україно*** Монетав номінації "Найбільш надихаюча монета" у міжнародному конкурсі "Монета року" 2022 ***Інвестиційна срібна монета "/ 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Банківський стан, нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***Срібна монета "/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Духовні скарби УкраїниІнвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Банківський стан, нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***Срібна монета "/ Плотогон" НБУ 2009Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "" НБУ 2009Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "" НБУ 2010Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ Кузнец" НБУ 2011Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.