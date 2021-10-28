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НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 47484950 Додано: Чет 04 лип, 2024 23:40 Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: монету зараз на сайті НБУ можна купити за 165 грн. але так, через таких посередників треба ловити час, бо ці монети розбирають за 15-20 хвилин.



а те, що зараз продається без обмежень, це націнка лише 20-30% просто я порівняв пару монет й не певен, що на інші монети адекватна ціна.



я поки бачу, що тут більше працює модель луплю ціну, наскільки вистачить нахабності, а раптом хтось купить.на violity купа лотів, які ніхто навіть й не дивиться. поки що "дикий" ринок... монетуна сайті НБУ можна купити за 165 грн. але так, через таких посередників треба ловити час, бо ці монети розбирають за 15-20 хвилин.а те, що зараз продається без обмежень, це націнка лише 20-30%просто я порівняв пару монет й не певен, що на інші монети адекватна ціна.я поки бачу, що тут більше працює модель луплю ціну, наскільки вистачить нахабності, а раптом хтось купить.на violity купа лотів, які ніхто навіть й не дивиться. поки що "дикий" ринок... Якщо дійсно можна то купіть, успіхів вам

Це не комунізм, продавець не монополіст, який сенс скиглити за ціну?

Нема "адекватної" ціни, є ринкова. Є аукціони і є інші продавці, цілком можете порівняти ціни Якщо дійсно можна то купіть, успіхів вамЦе не комунізм, продавець не монополіст, який сенс скиглити за ціну?Нема "адекватної" ціни, є ринкова. Є аукціони і є інші продавці, цілком можете порівняти ціни

Faceless, щось не розумію вашу позицію якось ви заангажовано надто пишете.



по-перше тут не ринок, а лише один продавець - щось не бачу конкурентів. й коли хтось ставить явно неадекватні ціни - не бачу проблем на це вказати. це не скиглення, але таких нахабних перекупів треба теж на місце ставити. бо так, купити є складнощі - бо саме через таких не можна купити нормально, треба якось напрягатися.



й попередити інших, що ціна так, неадекватна - не треба годувати перекупів, яку штучно створюють монополію - це ж ринкова позиція, чи не так? за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети. , щось не розумію вашу позиціюякось ви заангажовано надто пишете.по-перше тут не ринок, а лише один продавець - щось не бачу конкурентів. й коли хтось ставить явно неадекватні ціни - не бачу проблем на це вказати. це не скиглення, але таких нахабних перекупів треба теж на місце ставити. бо так, купити є складнощі - бо саме через таких не можна купити нормально, треба якось напрягатися.й попередити інших, що ціна так, неадекватна - не треба годувати перекупів, яку штучно створюють монополію - це ж ринкова позиція, чи не так? за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.

Про ринок я кажу взагалі. Я купував і у пана топікстаптера, і у інших, на аукціонах, і ціни порівнював. В НБУ, звісно, теж.

Так от, пан топікстартер виставляє ціни цілком в рамках вторинного ринку (в середньому, звісно, я не кожну монету моніторю). Крім того, можна торгуватися.

Перекупи не створюють монополію, монополія - це один продавець. А перекупів дуже багато. Зайдіть на той же Віоліті.

Тож так, ціна цілком може бути втричі більше за ціну НБУ. Бо в НБУ ви вже не купите. І це ціна у сотень продавців. Тобто це ринкова. Топікстаптер не благодійник продавати дешевше.

От і все. Про ринок я кажу взагалі. Я купував і у пана топікстаптера, і у інших, на аукціонах, і ціни порівнював. В НБУ, звісно, теж.Так от, пан топікстартер виставляє ціни цілком в рамках вторинного ринку (в середньому, звісно, я не кожну монету моніторю). Крім того, можна торгуватися.Перекупи не створюють монополію, монополія - це один продавець. А перекупів дуже багато. Зайдіть на той же Віоліті.Тож так, ціна цілком може бути втричі більше за ціну НБУ. Бо в НБУ ви вже не купите. І це ціна у сотень продавців. Тобто це ринкова. Топікстаптер не благодійник продавати дешевше.От і все. Faceless

Модератор Повідомлень: 34975 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7997 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 23:53

Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.



Якщо Вам щось не подобається то просто проходите повз.



А за сервіс та якість треба платити.



предмети колекціонування це не товари першої необхідності. Ви ще погляньте ціни на Розетці.Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.Якщо Вам щось не подобається то просто проходите повз.А за сервіс та якість треба платити.предмети колекціонування це не товари першої необхідності. ST_11

Повідомлень: 660 З нами з: 28.04.11 Подякував: 72 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 05:53 Shaman написав: за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети. за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.

Полагаю вы не очень хорошо ориентируетесь в вопросах укр.нумизматики и не знаете какие процессы сейчас там происходят, что приводит к таким огромным ростам цен только вышедших монет. В качестве ликбеза: ещё весной источников где простой человек мог купить монетку по госцене было 5 - интернет магазин НБУ + 4 банка дистрибьютора - приват, тас, газмяс, рада. Причем более менее прозрачен этот процесс был лишь в НБУ там серебряные монеты разметали за секунды, недраги за 5-15 минут после появления их в продаже. Что-то похожее пытался сделать и там, но он периодически менял правила и его магазин часто не работал. То есть для покупки монет в 4 банках дистрибуторах надо было либо иметь мохнатую лапу в самом банке либо занимать очередь в 5 утра в день когда в банке открывались продажи в надежде что монет хватит. Но в этой системе работало одно правило - банки дистрибьюторы не имели права продавать монеты дороже розничной цены НБУ. То есть так или иначе, при перекупах, лохматых лапах, постоянным задержкам начала продаж в НБУ (когда кто-то как будто специально даёт продать подороже новинки определенному кругу продаванов которые предлагают на продажу сотни экземпляров новинки при условии что эти монеты ещё нигде официально не продавались) и т.п. все равно у простого человека шанс купить монетку по цене НБУ был. Правда лишь у людей живущих по сути в областных центрах где есть банки дистрибьюторы - остальная часть коллекционеров могла уповать лишь на везение в магазине НБУ где в любом случае выходила переплата на доставке (50 грн. Укрпочта или 70 Новая). И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше. Полагаю вы не очень хорошо ориентируетесь в вопросах укр.нумизматики и не знаете какие процессы сейчас там происходят, что приводит к таким огромным ростам цен только вышедших монет. В качестве ликбеза: ещё весной источников где простой человек мог купить монетку по госцене было 5 - интернет магазин НБУ + 4 банка дистрибьютора - приват, тас, газмяс, рада. Причем более менее прозрачен этот процесс был лишь в НБУ там серебряные монеты разметали за секунды, недраги за 5-15 минут после появления их в продаже. Что-то похожее пытался сделать и там, но он периодически менял правила и его магазин часто не работал. То есть для покупки монет в 4 банках дистрибуторах надо было либо иметь мохнатую лапу в самом банке либо занимать очередь в 5 утра в день когда в банке открывались продажи в надежде что монет хватит. Но в этой системе работало одно правило - банки дистрибьюторы не имели права продавать монеты дороже розничной цены НБУ. То есть так или иначе, при перекупах, лохматых лапах, постоянным задержкам начала продаж в НБУ (когда кто-то как будто специально даёт продать подороже новинки определенному кругу продаванов которые предлагают на продажу сотни экземпляров новинки при условии что эти монеты ещё нигде официально не продавались) и т.п. все равно у простого человека шанс купить монетку по цене НБУ был. Правда лишь у людей живущих по сути в областных центрах где есть банки дистрибьюторы - остальная часть коллекционеров могла уповать лишь на везение в магазине НБУ где в любом случае выходила переплата на доставке (50 грн. Укрпочта или 70 Новая). И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше. WallNutPen Повідомлень: 1176 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 328 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:20 WallNutPen написав: Shaman написав: за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети. за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.

...

И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше. ...И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше.

дякую за таку розгорнуту відповідь. щось на таке й очікував, коли задавав питання.



боти це біда. але хіба їх не можна якось прибити - бо це потрібно купа email й купа карток для оплати, а якщо одна картка на багато адрес - хіба це не видно?



але відповідно ті, хто може купувати в інтернет-магазині, отримує додатковий гешефт... дякую за таку розгорнуту відповідь. щось на таке й очікував, коли задавав питання.боти це біда. але хіба їх не можна якось прибити - бо це потрібно купа email й купа карток для оплати, а якщо одна картка на багато адрес - хіба це не видно?але відповідно ті, хто може купувати в інтернет-магазині, отримує додатковий гешефт... Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 05 лип, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6337 З нами з: 29.09.19 Подякував: 612 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:26 ST_11 написав: Ви ще погляньте ціни на Розетці.

Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.



Якщо Вам щось не подобається то просто проходите повз.



А за сервіс та якість треба платити.



предмети колекціонування це не товари першої необхідності. Ви ще погляньте ціни на Розетці.Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.Якщо Вам щосьА за сервіс та якість треба платити.предмети колекціонування це не товари першої необхідності.

ІМХО, адекватний продавець так не скаже - "не подобається то просто проходите повз". можете подивитись адекватну відповідь вище ІМХО, адекватний продавець так не скаже - "не подобається то просто проходите повз".можете подивитись адекватну відповідь вище Shaman

Повідомлень: 6337 З нами з: 29.09.19 Подякував: 612 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 47484950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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