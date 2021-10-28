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НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 47484950 Додано: Чет 04 лип, 2024 23:40 Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: монету зараз на сайті НБУ можна купити за 165 грн. але так, через таких посередників треба ловити час, бо ці монети розбирають за 15-20 хвилин.



а те, що зараз продається без обмежень, це націнка лише 20-30% просто я порівняв пару монет й не певен, що на інші монети адекватна ціна.



я поки бачу, що тут більше працює модель луплю ціну, наскільки вистачить нахабності, а раптом хтось купить.на violity купа лотів, які ніхто навіть й не дивиться. поки що "дикий" ринок... монетуна сайті НБУ можна купити за 165 грн. але так, через таких посередників треба ловити час, бо ці монети розбирають за 15-20 хвилин.а те, що зараз продається без обмежень, це націнка лише 20-30%просто я порівняв пару монет й не певен, що на інші монети адекватна ціна.я поки бачу, що тут більше працює модель луплю ціну, наскільки вистачить нахабності, а раптом хтось купить.на violity купа лотів, які ніхто навіть й не дивиться. поки що "дикий" ринок... Якщо дійсно можна то купіть, успіхів вам

Це не комунізм, продавець не монополіст, який сенс скиглити за ціну?

Нема "адекватної" ціни, є ринкова. Є аукціони і є інші продавці, цілком можете порівняти ціни Якщо дійсно можна то купіть, успіхів вамЦе не комунізм, продавець не монополіст, який сенс скиглити за ціну?Нема "адекватної" ціни, є ринкова. Є аукціони і є інші продавці, цілком можете порівняти ціни

Faceless, щось не розумію вашу позицію якось ви заангажовано надто пишете.



по-перше тут не ринок, а лише один продавець - щось не бачу конкурентів. й коли хтось ставить явно неадекватні ціни - не бачу проблем на це вказати. це не скиглення, але таких нахабних перекупів треба теж на місце ставити. бо так, купити є складнощі - бо саме через таких не можна купити нормально, треба якось напрягатися.



й попередити інших, що ціна так, неадекватна - не треба годувати перекупів, яку штучно створюють монополію - це ж ринкова позиція, чи не так? за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети. , щось не розумію вашу позиціюякось ви заангажовано надто пишете.по-перше тут не ринок, а лише один продавець - щось не бачу конкурентів. й коли хтось ставить явно неадекватні ціни - не бачу проблем на це вказати. це не скиглення, але таких нахабних перекупів треба теж на місце ставити. бо так, купити є складнощі - бо саме через таких не можна купити нормально, треба якось напрягатися.й попередити інших, що ціна так, неадекватна - не треба годувати перекупів, яку штучно створюють монополію - це ж ринкова позиція, чи не так? за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.

Про ринок я кажу взагалі. Я купував і у пана топікстаптера, і у інших, на аукціонах, і ціни порівнював. В НБУ, звісно, теж.

Так от, пан топікстартер виставляє ціни цілком в рамках вторинного ринку (в середньому, звісно, я не кожну монету моніторю). Крім того, можна торгуватися.

Перекупи не створюють монополію, монополія - це один продавець. А перекупів дуже багато. Зайдіть на той же Віоліті.

Тож так, ціна цілком може бути втричі більше за ціну НБУ. Бо в НБУ ви вже не купите. І це ціна у сотень продавців. Тобто це ринкова. Топікстаптер не благодійник продавати дешевше.

От і все. Про ринок я кажу взагалі. Я купував і у пана топікстаптера, і у інших, на аукціонах, і ціни порівнював. В НБУ, звісно, теж.Так от, пан топікстартер виставляє ціни цілком в рамках вторинного ринку (в середньому, звісно, я не кожну монету моніторю). Крім того, можна торгуватися.Перекупи не створюють монополію, монополія - це один продавець. А перекупів дуже багато. Зайдіть на той же Віоліті.Тож так, ціна цілком може бути втричі більше за ціну НБУ. Бо в НБУ ви вже не купите. І це ціна у сотень продавців. Тобто це ринкова. Топікстаптер не благодійник продавати дешевше.От і все. Faceless

Модератор Повідомлень: 34984 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7998 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 23:53

Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.



Якщо Вам щось не подобається то просто проходите повз.



А за сервіс та якість треба платити.



предмети колекціонування це не товари першої необхідності. Ви ще погляньте ціни на Розетці.Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.Якщо Вам щось не подобається то просто проходите повз.А за сервіс та якість треба платити.предмети колекціонування це не товари першої необхідності. ST_11

Повідомлень: 662 З нами з: 28.04.11 Подякував: 72 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 05:53 Shaman написав: за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети. за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.

Полагаю вы не очень хорошо ориентируетесь в вопросах укр.нумизматики и не знаете какие процессы сейчас там происходят, что приводит к таким огромным ростам цен только вышедших монет. В качестве ликбеза: ещё весной источников где простой человек мог купить монетку по госцене было 5 - интернет магазин НБУ + 4 банка дистрибьютора - приват, тас, газмяс, рада. Причем более менее прозрачен этот процесс был лишь в НБУ там серебряные монеты разметали за секунды, недраги за 5-15 минут после появления их в продаже. Что-то похожее пытался сделать и там, но он периодически менял правила и его магазин часто не работал. То есть для покупки монет в 4 банках дистрибуторах надо было либо иметь мохнатую лапу в самом банке либо занимать очередь в 5 утра в день когда в банке открывались продажи в надежде что монет хватит. Но в этой системе работало одно правило - банки дистрибьюторы не имели права продавать монеты дороже розничной цены НБУ. То есть так или иначе, при перекупах, лохматых лапах, постоянным задержкам начала продаж в НБУ (когда кто-то как будто специально даёт продать подороже новинки определенному кругу продаванов которые предлагают на продажу сотни экземпляров новинки при условии что эти монеты ещё нигде официально не продавались) и т.п. все равно у простого человека шанс купить монетку по цене НБУ был. Правда лишь у людей живущих по сути в областных центрах где есть банки дистрибьюторы - остальная часть коллекционеров могла уповать лишь на везение в магазине НБУ где в любом случае выходила переплата на доставке (50 грн. Укрпочта или 70 Новая). И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше. Полагаю вы не очень хорошо ориентируетесь в вопросах укр.нумизматики и не знаете какие процессы сейчас там происходят, что приводит к таким огромным ростам цен только вышедших монет. В качестве ликбеза: ещё весной источников где простой человек мог купить монетку по госцене было 5 - интернет магазин НБУ + 4 банка дистрибьютора - приват, тас, газмяс, рада. Причем более менее прозрачен этот процесс был лишь в НБУ там серебряные монеты разметали за секунды, недраги за 5-15 минут после появления их в продаже. Что-то похожее пытался сделать и там, но он периодически менял правила и его магазин часто не работал. То есть для покупки монет в 4 банках дистрибуторах надо было либо иметь мохнатую лапу в самом банке либо занимать очередь в 5 утра в день когда в банке открывались продажи в надежде что монет хватит. Но в этой системе работало одно правило - банки дистрибьюторы не имели права продавать монеты дороже розничной цены НБУ. То есть так или иначе, при перекупах, лохматых лапах, постоянным задержкам начала продаж в НБУ (когда кто-то как будто специально даёт продать подороже новинки определенному кругу продаванов которые предлагают на продажу сотни экземпляров новинки при условии что эти монеты ещё нигде официально не продавались) и т.п. все равно у простого человека шанс купить монетку по цене НБУ был. Правда лишь у людей живущих по сути в областных центрах где есть банки дистрибьюторы - остальная часть коллекционеров могла уповать лишь на везение в магазине НБУ где в любом случае выходила переплата на доставке (50 грн. Укрпочта или 70 Новая). И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше. WallNutPen Повідомлень: 1178 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 330 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:20 WallNutPen написав: Shaman написав: за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети. за адекватною ціною й я куплю - але це не х3 на поточні монети.

...

И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше. ...И вот в июне ситуация поменялась в корне. А именно НБУ банкам дистрибуторам продавать монеты, которые он им продавал по оптовой цене - разрешил продавать по любой цене которая им нравиться. И понеслось говно по трубам. Вы когда возмущаетесь что монета чья цена в НБУ 165 грн. продается за 400+ полагаю имеете в виду монету Краплина життя. Так вот чтобы вы понимали именно эта монета продается банками дистрибьюторами за 400 грн. со старта. Аналогично возрос ценник на все последние нейщильберовые монеты, которые теперь можно купить на интернет аукционах дешевле чем у дистрибуторов. И никто не возмущается. Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран. Вчера в тасе начались продажи новой монеты Олена Пчилка - при том что это самая не популярная тема монет портретная (в простонародье "пиджаки") и цены на рынке на такие монеты часто были на уровне цена НБУ + 50-70 грн. (как раз стоимость доставки с интернет магазина НБУ) а порой были и ниже - то тас эту монетку при цене НБУ 75 грн. продает за 110. А в самом магазине НБУ при том что монет было выставлено достаточно много сами монеты закончились быстрее чем за 5 минут и в интернете предлагают на продажу ботов которые будут покупать монеты в ИМ НБУ за вас (стоимость бота видел 7000 грн.) то есть покупать монеты в НБУ скорее всего станет все труднее, а значит и цены будут все выше.

дякую за таку розгорнуту відповідь. щось на таке й очікував, коли задавав питання.



боти це біда. але хіба їх не можна якось прибити - бо це потрібно купа email й купа карток для оплати, а якщо одна картка на багато адрес - хіба це не видно?



але відповідно ті, хто може купувати в інтернет-магазині, отримує додатковий гешефт... дякую за таку розгорнуту відповідь. щось на таке й очікував, коли задавав питання.боти це біда. але хіба їх не можна якось прибити - бо це потрібно купа email й купа карток для оплати, а якщо одна картка на багато адрес - хіба це не видно?але відповідно ті, хто може купувати в інтернет-магазині, отримує додатковий гешефт... Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 05 лип, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6349 З нами з: 29.09.19 Подякував: 614 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:26 ST_11 написав: Ви ще погляньте ціни на Розетці.

Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.



Якщо Вам щось не подобається то просто проходите повз.



А за сервіс та якість треба платити.



предмети колекціонування це не товари першої необхідності. Ви ще погляньте ціни на Розетці.Мій товар в хорошому стані (банківському), репутація багаторічна, швидке відправлення а не продаж повітря, якісне пакування а не для "галочки", ціни в межах середніх або нижчі. Асортимент в рази більший ніж в ІМ НБУ чи ком. банку.Якщо Вам щосьА за сервіс та якість треба платити.предмети колекціонування це не товари першої необхідності.

ІМХО, адекватний продавець так не скаже - "не подобається то просто проходите повз". можете подивитись адекватну відповідь вище ІМХО, адекватний продавець так не скаже - "не подобається то просто проходите повз".можете подивитись адекватну відповідь вище Shaman

Повідомлень: 6349 З нами з: 29.09.19 Подякував: 614 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:41 Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) Shaman написав: боти це біда. але хіба їх не можна якось прибити - бо це потрібно купа email й купа карток для оплати, а якщо одна картка на багато адрес - хіба це не видно? боти це біда. але хіба їх не можна якось прибити - бо це потрібно купа email й купа карток для оплати, а якщо одна картка на багато адрес - хіба це не видно?

Вы спросили - я отвечу. Прежде всего по ботам - в ИМ НБУ присутствует защита против ботов, но насколько я понимаю довольно примитивная - запускается каптча при частых запросах с одного ай-пи. Но как рекламируют свою продукцию разрабы ботов (я ботов не покупал - подтвердить не могу) - эту защиту их боты умеют обходить (то что я читал - выглядит как похожее на правду - учитываются особенности работы гугловских каптчей, которые не идеальны). Иметь куча эмейлов - вообще не проблема - там кстати чисто "мыл" мало - надо иметь такое же количество разных симок - тоже вопрос легко решаемый. Далее оплата - оплата насколько я вижу идет через ликпей - то есть сам НБУ в итоге данные карт не видит и анализировать их "одинаковость" не может (ну а может и не хочет). Но и иметь на каждую учетку отдельную карту тоже не проблема - поэтому на этом пункте тоже отсечь "хитропопых" перекупов думаю вряд ли удасться. Ну и главная фишка всего этого процесса - то как это реализовано сейчас в НБУ - это реальный пример того когда один человек используя ботов может покупать один сам все даже на 100 "мертвых душ" и никто в НБУ этого не заметит (поскольку и Укрпочта, и НП позволяют сейчас получать посылки третьему лицу - главное ему иметь доступ к симке на которую зарегин акк, а этот доступ как раз у организаторов таких "ботоферм" есть).

Победить "ботов" наверняка можно, но для этого необходимы 2 фактора - понимание у руководство ИМ НБУ проблемы и желание у них же с этой проблемой бороться. Подозреваю, что ни то, ни другое им на данном этапе не свойственно, поскольку нынешняя ситуация их полностью устраивает - с одной стороны создана картинка цивилизованных продаж, с другой - "нужные люди" продают искусственно созданные дефициты коробками, причем зачастую даже продают до того как монеты официально продаются в ИМ НБУ, снимая главные сливки прибылей. Доказать не могу, но полагаю что первые в доле со вторыми и неплохо себя чувствуют и те, и те. Вы спросили - я отвечу. Прежде всего по ботам - в ИМ НБУ присутствует защита против ботов, но насколько я понимаю довольно примитивная - запускается каптча при частых запросах с одного ай-пи. Но как рекламируют свою продукцию разрабы ботов (я ботов не покупал - подтвердить не могу) - эту защиту их боты умеют обходить (то что я читал - выглядит как похожее на правду - учитываются особенности работы гугловских каптчей, которые не идеальны). Иметь куча эмейлов - вообще не проблема - там кстати чисто "мыл" мало - надо иметь такое же количество разных симок - тоже вопрос легко решаемый. Далее оплата - оплата насколько я вижу идет через ликпей - то есть сам НБУ в итоге данные карт не видит и анализировать их "одинаковость" не может (ну а может и не хочет). Но и иметь на каждую учетку отдельную карту тоже не проблема - поэтому на этом пункте тоже отсечь "хитропопых" перекупов думаю вряд ли удасться. Ну и главная фишка всего этого процесса - то как это реализовано сейчас в НБУ - это реальный пример того когда один человек используя ботов может покупать один сам все даже на 100 "мертвых душ" и никто в НБУ этого не заметит (поскольку и Укрпочта, и НП позволяют сейчас получать посылки третьему лицу - главное ему иметь доступ к симке на которую зарегин акк, а этот доступ как раз у организаторов таких "ботоферм" есть).Победить "ботов" наверняка можно, но для этого необходимы 2 фактора - понимание у руководство ИМ НБУ проблемы и желание у них же с этой проблемой бороться. Подозреваю, что ни то, ни другое им на данном этапе не свойственно, поскольку нынешняя ситуация их полностью устраивает - с одной стороны создана картинка цивилизованных продаж, с другой - "нужные люди" продают искусственно созданные дефициты коробками, причем зачастую даже продают до того как монеты официально продаются в ИМ НБУ, снимая главные сливки прибылей. Доказать не могу, но полагаю что первые в доле со вторыми и неплохо себя чувствуют и те, и те. WallNutPen Повідомлень: 1178 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 330 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2024 11:54



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Серія: Безсмертна моя Україно



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена українській народній пісні авторського походження, яка під час безжальної війни росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності, гімном мужнього протистояння. Українська пісня – це геніальна поетична біографія, духовна і моральна скарбниця нашого народу. З пісень промовляє добра, щедра і прекрасна душа українського народу, у ній відображаються такі ідеали, як любов до Батьківщини, неприйняття будь-якого гноблення, мужність і відвага в боротьбі з ворогом. Саме такою є пісня “Ой у лузі червона калина”, історія якої – це історія нашого народу. Народна пісня, відома з часів козаччини ХVІІ століття, розвивалася, доповнювалася та отримала нове звучання в часи української революції на початку ХХ століття, а нині звучить на цілий світ різними мовами і єднає з попередніми поколіннями борців за волю України.















Ціна монети з футляром від НБУ - 4949 грн.





Новинка!



Срібна монета "В єдності - сила / В единстве – сила" НБУ 2022

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;

Дата введення в обіг: 11.07.2022



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Безсмертна моя Україно







*** Монета стала переможцем в номінації "Найбільш надихаюча монета" у міжнародному конкурсі "Монета року" 2022 ***



Пам`ятна монета присвячена всенародному єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ, наближаючи спільну перемогу. Прагнення до свободи – визначальна цінність українців. Наша боротьба за незалежність та цілісність країни триває вже багато століть… Після віроломного нападу 24 лютого 2022 року російських військ на Україну головною перешкодою для агресора та запорукою вільного розвитку держав і народів Європи стало протистояння, що відбувається на українській землі. Розуміючи це, на бік України став увесь цивілізований світ, який надає гуманітарну, економічну, безпекову та військову допомогу.















Ціна монети з футляром від НБУ - 5099 грн.





Інвестиційна срібна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Банківський стан, нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).









Ціна монети без футляра - 3333 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***









Новинка!



Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.











Ціна монети з футляром від НБУ - 3075 грн.





Новинка!



Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Духовні скарби України



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.











Ціна монети з футляром від НБУ - 3075 грн.





Срібна монета "Бокораш / Плотогон" НБУ 2009

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена професії плотогона, сплавника, яка вимагала неабиякої сили та спритності. Лісозаготівля проводилася на Поліссі та в Карпатах, де цей промисел був розвинутий ще до 50-х років минулого століття. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2499 грн.





Срібна монета "Стельмах" НБУ 2009

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена професії деревообробника. Стельмаство, основне призначення якого - виготовлення коліс, саней, возів, дуг тощо, відоме в Україні з давніх-давен і було одним з найпоширеніших промислів. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.





Срібна монета "Гончар" НБУ 2010

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена одному з важливих видів господарської діяльності та мистецької культури українців - гончарству, яке протягом багатьох століть посідало одне з провідних місць серед селянських промислів й увібрало в себе технічні навички та художні традиції, що існували ще з часів неоліту. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.





Срібна монета "Коваль / Кузнец" НБУ 2011

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;



Серія: Народні промисли та ремесла



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Присвячена ковальству - обробленню заліза методом гарячого кування. Уже в Х - ХІІ ст. ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що навіть деякі способи оброблення заліза та технології виготовлення знарядь праці, предметів побутового призначення без суттєвих змін дійшли до нашого часу. Монету виготовлено з використанням технології патинування.













Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монет із срібла (від НБУ) які маю на продаж:Срібна монета "" НБУ 2024Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; з позолотоюДата введення в обіг: 04.04.2024Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Гарна й перспективна монета. Особливо на подарунок коханій людині.Срібна монета "/ Защитницы" НБУ 2023Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; тамподрукДата введення в обіг: 02.10.2023Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Безсмертна моя УкраїноСрібна монета "/ Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфДата введення в обіг: 31.10.2022Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ Ой в лугу красная калина" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфДата введення в обіг: 18.07.2022Серія: Безсмертна моя УкраїноМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ В единстве – сила" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Дата введення в обіг: 11.07.2022Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Безсмертна моя Україно*** Монетав номінації "Найбільш надихаюча монета" у міжнародному конкурсі "Монета року" 2022 ***Інвестиційна срібна монета "/ 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Банківський стан, нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 165 грн. ***Срібна монета "/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Духовні скарби УкраїниСрібна монета "/ Плотогон" НБУ 2009Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "" НБУ 2009Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "" НБУ 2010Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Срібна монета "/ Кузнец" НБУ 2011Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ;Серія: Народні промисли та ремеслаМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 662 З нами з: 28.04.11 Подякував: 72 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 лип, 2024 11:57



Пам'ятна золота монета "Лев / Leo" НБУ 2008

Номінал 2 грн. Золото. 1.24 г (Au 999,9);



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.



Серія: Знаки зодіаку



Присвячена сузір`ю Лева



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 липня- 23 серпня ( 23 июля по 23 августа )



Лев (лат. Leo) — п'ятий знак зодіаку, відповідний сектору екліптики від 120° до 150°, рахуючи від точки весняного рівнодення; постійний знак тригона Вогонь.



В західній астрології вважається, що Сонце знаходиться в знаку Лева приблизно з 23 липня по 22 серпня, у ведичній — Сімха з 15 серпня по 15 вересня. Не слід плутати знак Лева з сузір'ям Лева, в якому Сонце перебуває з 10 серпня по 15 вересня.

















Ціна монети з футляром від НБУ - 6499 грн.



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 500 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монет із золота (від НБУ) які маю на продаж:Пам'ятна золота монета "" НБУ 2008Номінал 2 грн. Золото. 1.24 г (Au 999,9);Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Банківський стан, нова.Серія: Знаки зодіакуПрисвячена сузір`ю ЛеваОплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 500 грн.).Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 662 З нами з: 28.04.11 Подякував: 72 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 47484950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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