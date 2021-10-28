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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:16

WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:24

  Shaman написав:WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?

Давно не осуществляется. Года так с 2019 кажется прекратили продавать в теруправах даже тех которые не подпадали под закрытие и продолжают работать до сих пор (их там осталось 6 или 7 из 25 ранее существовавших). Если не ошибаюсь последняя точка продаж оставалась в Киеве на Подоле, но по причине ковида ее работу вначале приостановили, а потом кажется так и не открыли (не могу со 100% гарантией это утверждать - не был в НБУ на Подоле очень давно)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:12

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Батьківське щастя" 2024 рік Україна НБУ в подарунковому пакованні
Номінал: 5 грн.; срібло; 1/2 унції; 15.55 г; тамподрук

Тираж станом на 07/24: 5000 шт.

Дата введення в обіг: 29.04.2024

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Пам’ятна монета “Батьківське щастя” присвячена найдорожчому в житті – щастю бути батьками, трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка.

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 4749 грн.

Гарна та перспективна монета. Хороший подарунок.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 11:35

WallNutPen
В Київському теруправлінні продаж монет тривав до початку війни.
Останні придбання - Олімпійські ігрив Пекіні січень 2022.
Потім продаж монет майже повністю перемістили в інтернет і на дистрибьюторів.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:45

  WallNutPen написав:...Просто на нашем диком нумизматической рынке произошло очередное событие позволяющее людям находящимся близко к "кормушке" иметь неплохие барыши. Думаю подобные вещи делаются вполне осознанно и специально и началось это ещё со времён когда была уничтожена вначале продажа (не без огрехов но имхо более цивилизованная) через теруправы НБУ (а спустя время и большую часть теруправ закрыли). Потом было ещё несколько знаковых "перемен", основной целью которых было подминание нумизматического рынка под интересы определенных игроков. А отдельные продавцы как ведущий данного топика при этом погоды не делают, они то как раз подстраиваются под имеющийся рынок и банально пытаются получить свою небольшую выгоду. Основная игра идёт не здесь и в этой игре пусть небольшой но источник поступления монет по цене НБУ уже отыгран...

тобто окрім інтернет-магазину НБУ та банків операторів, частина монет просто продається якось потрібним людям? чи вони вже в банках операторах домовляються?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:13

Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

  Shaman написав:тобто окрім інтернет-магазину НБУ та банків операторів, частина монет просто продається якось потрібним людям? чи вони вже в банках операторах домовляються?
я "свечку" как говорится не держал, но наблюдаю на интернет-площадках продаж нумизматики людей которые предлагают монеты коробками (то есть более 100 штук одного наименования для недраг монет и более 20 шт в серебре) 7-10 лет. То есть в то время и дистрибюторы были другие (их состав НБУ периодически перетрАхивает - к примеру до войны проще всего было купить монеты в ощАДе - который сечас не дистрибьютор вообще, а Приват стал дистрибутором только в прошлом году), а удобнее всего было брать тогда в НБУ, что как бы косвенно показывает, что ручеек с НБУ как бы не существует и не иссякает. Более того в подтверждение того факта, что ноги растут с НБУ считаю многочисленные факты продаж некоторых монет, которые дистрибьюторы на тот момент не получали в принципе. К примеру перед Новым годом НБУ анонсировали выпуск вот такого чудного набора из трех монет https://bank.gov.ua/ua/uah/numismatic-p ... &from=&to= - так вот по состоянию на начало лета его официально никто из дистрибуторов не получал - более того на начальном этапе его всего было изготовлено 3 набора - но с весны на черном рынке стали появляться вначале одинокие предложение купить такой набор "очень дорого", ну а в последнее время он есть на продажу почти у каждого "перекупа" который занимается этим делом серьезно. И что-то мне подсказывает, что берут они его как раз в НБУ - вернее у людей, которые имеют доступ в НБУ к покупке такой продукции. Несомненно договоренности с дистрибуторами тоже никто не отменял - там тоже существует свой схематоз, но сейчас с поднятием цен дистрибуторами - он становится не очень выгоден, а по настоящему "сладкий" навар имеют те кто берет товар либо в НБУ, либо у первого посредника, вхожего в НБУ (потому как чем больше посредников тем выхлоп становится менее интересен)
WallNutPen
 
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