Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Вів 30 лип, 2024 15:13

Shaman написав: тобто окрім інтернет-магазину НБУ та банків операторів, частина монет просто продається якось потрібним людям? чи вони вже в банках операторах домовляються? тобто окрім інтернет-магазину НБУ та банків операторів, частина монет просто продається якось потрібним людям? чи вони вже в банках операторах домовляються?

я "свечку" как говорится не держал, но наблюдаю на интернет-площадках продаж нумизматики людей которые предлагают монеты коробками (то есть более 100 штук одного наименования для недраг монет и более 20 шт в серебре) 7-10 лет. То есть в то время и дистрибюторы были другие (их состав НБУ периодически перетрАхивает - к примеру до войны проще всего было купить монеты в ощАДе - который сечас не дистрибьютор вообще, а Приват стал дистрибутором только в прошлом году), а удобнее всего было брать тогда в НБУ, что как бы косвенно показывает, что ручеек с НБУ как бы не существует и не иссякает. Более того в подтверждение того факта, что ноги растут с НБУ считаю многочисленные факты продаж некоторых монет, которые дистрибьюторы на тот момент не получали в принципе. К примеру перед Новым годом НБУ анонсировали выпуск вот такого чудного набора из трех монет- так вот по состоянию на начало лета его официально никто из дистрибуторов не получал - более того на начальном этапе его всего было изготовлено 3 набора - но с весны на черном рынке стали появляться вначале одинокие предложение купить такой набор "очень дорого", ну а в последнее время он есть на продажу почти у каждого "перекупа" который занимается этим делом серьезно. И что-то мне подсказывает, что берут они его как раз в НБУ - вернее у людей, которые имеют доступ в НБУ к покупке такой продукции. Несомненно договоренности с дистрибуторами тоже никто не отменял - там тоже существует свой схематоз, но сейчас с поднятием цен дистрибуторами - он становится не очень выгоден, а по настоящему "сладкий" навар имеют те кто берет товар либо в НБУ, либо у первого посредника, вхожего в НБУ (потому как чем больше посредников тем выхлоп становится менее интересен)