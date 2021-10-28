Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Чет 15 сер, 2024 21:25

*

"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."

Ціна набору: 695 грн.

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 869₴

Ціна - 1725 грн. / 8 різних медалей

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 119₴

Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 439 грн. / шт.

Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].

Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 грн. / шт.

Ціна - 75₴ / шт.

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:2 грн.229₴2 грн.125₴Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴(-29 грн. без буклету)Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 449₴5 грн.(тамподрук) 479₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 485₴(-35 грн. без буклету)2 грн.239₴(+ 111 грн. буклет від НБУ)2 грн.(тамподрук) 239₴5 грн.в буклеті від НБУ 465₴5 грн.205₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 599₴(-29 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 359₴5 грн.185₴5 грн.135₴5 грн.225₴5 грн.189₴(+ 51 грн. буклет від НБУ)5 грн.175₴2 грн.(тамподрук) 575₴2 грн.185₴5 грн.219₴5 грн.189₴2 грн.209₴5 грн.359₴5 грн.(тамподрук) 859₴5 грн.199₴5 грн.245₴2 грн.130₴2 грн.109₴5 грн.135₴5 грн.135₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 895₴(-35 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 219₴(-29 грн. без буклету)2 грн.999₴2 грн.169₴2 грн.195₴5 грн.399₴5 грн.(тамподрук) 2125₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1349₴(-29 грн. без буклету)5 грн.379₴5 грн.215₴(-25 грн. без буклету)2 грн.179₴2 грн.109₴5 грн.179₴5 грн.179₴5 грн.в буклеті від НБУ 479₴2 грн.(тамподрук) 189₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 435₴5 грн.в буклеті від НБУ 329₴2 грн.в буклеті від НБУ 295₴5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 1275₴5 грн.(Кролика / Кроля) 189₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.225₴2 грн.125₴2 грн.129₴5 грн.(тамподрук) 1249₴(+ 221 грн. буклет від НБУ)2 грн.209₴5 грн.в буклеті від НБУ 799₴5 грн.в буклеті від НБУ 249₴5 грн.715₴5 грн.189₴5 грн.199₴5 грн.в буклеті від НБУ 525₴5 грн.в буклеті від НБУ 565₴5 грн.в буклеті від НБУ 239₴5 грн.в буклеті від НБУ 265₴5 грн.359₴5 грн.249₴5 грн.355₴5 грн.в буклеті від НБУ 359₴5 грн.в буклеті від НБУ 649₴5 грн.495₴5 грн.1109₴(+ 211 грн. буклет від НБУ)5 грн.259₴5 грн.в буклеті від НБУ 379₴5 грн.389₴5 грн.415₴5 грн.539₴*******************************************************************************************************- 999₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 45 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 30 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 799₴" 2022 рік - 40 грн. / шт.***Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.Серія: Збройні Сили УкраїниФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Пам'ятна медаль "" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 239₴Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 189₴Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 199₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 235₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 89₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 189₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 149₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 109₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 85₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Пам`ятна банкнота `` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мирНомінал: 50 грн. / Серія ЄСДата випуску: 23.02.2024* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую.