|
|
|
Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Нед 06 жов, 2024 22:27
Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:
Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент
/ Орьнек. Крымскотатарский орнамент" 2024 рік Україна НБУ в подарунковому пакованні
Номінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 г;
Дата введення в обіг: 23.05.2024
Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.Присвячена унікальному орнаменту, що є невід’ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Орьнек – це жива спадщина, яка протягом століть зберігає свою неповторну красу, глибинний сенс та слугує джерелом натхнення для митців. Кожен вишитий або намальований візерунок – це своєрідне послання, що перетинає час і простір, з’єднує минуле із сучасністю та передає спадщину народу майбутнім поколінням. У 2021 році орьнек офіційно включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.Ціна монети з футляром від НБУ - 4099 грн.
Звертайтесь. Дякую.
-
ST_11
-
-
- Повідомлень: 671
- З нами з: 28.04.11
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 жов, 2024 12:55
Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:
Пам'ятна монета "Сергій Параджанов
/ Сергей Параджанов" 2024 рік Україна НБУ
Номінал: 5 грн.; срібло; 1/2 унції; 15.55 г; патинована
Дата введення в обіг: 04.09.2024
Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.
Серія: Видатні особистості УкраїниПам’ятна монета “Сергій Параджанов” присвячена сторіччю одного з найвпізнаваніших режисерів ХХ століття, який увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно. “Тіні забутих предків” і “Колір граната” – шедеври, які принесли митцеві світове визнання і численні міжнародні нагороди. Ця пам’ятна монета є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого й досі живе в кожному кадрі, у кожній сцені…Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.
Звертайтесь. Дякую.
-
ST_11
-
-
- Повідомлень: 671
- З нами з: 28.04.11
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
ST_11
-
-
- Повідомлень: 671
- З нами з: 28.04.11
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|5544
|
Вів 31 жов, 2023 12:34
Smoky
|
|0
|13316
|
|
|1
|16509
|
П'ят 03 вер, 2021 18:32
ST_11
|