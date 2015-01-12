Доллар готовится рухнуть

Додано: Пон 27 сер, 2012 22:06

по теме - ложь почти в каждом абзаце!

1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.

2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.

3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.



5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...

6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США

7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!



Автор, бери лапату, расти капусту!

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.