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Доллар готовится рухнуть

Доллар готовится рухнуть
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Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:48

  Klegman написав:Боже, сколько можно бредовых вбросов о падении доллара?


:lol: этот был от 2012 года, я случайно нашел свое сообщение от 2012 года, меня этот тип своим бредом задолбал просто, тогда его полюбляли на все сми приглашать. И вот интересно, прошло 6 лет, И ГДЕ?!

И кто жидко обде... был не прав?! :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:32

Re: Доллар готовится рухнуть

Сейчас цена на золото 1400.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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