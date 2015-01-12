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Доллар готовится рухнуть

Доллар готовится рухнуть
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Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48

  Klegman написав:Боже, сколько можно бредовых вбросов о падении доллара?


:lol: этот был от 2012 года, я случайно нашел свое сообщение от 2012 года, меня этот тип своим бредом задолбал просто, тогда его полюбляли на все сми приглашать. И вот интересно, прошло 6 лет, И ГДЕ?!

И кто жидко обде... был не прав?! :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:32

Re: Доллар готовится рухнуть

Сейчас цена на золото 1400.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:46

Re: Доллар готовится рухнуть

Забавно читать о том, что в 2012 "доллар готовится рухнуть"))) Вернее, может он и готовился но вот в 2014 как взмыл
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:43

Таки рухнул.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:31

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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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