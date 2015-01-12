этот был от 2012 года, я случайно нашел свое сообщение от 2012 года, меня этот тип своим бредом задолбал просто, тогда его полюбляли на все сми приглашать. И вот интересно, прошло 6 лет, И ГДЕ?!
И кто жидко обде... был не прав?!
|
|
|
Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48
этот был от 2012 года, я случайно нашел свое сообщение от 2012 года, меня этот тип своим бредом задолбал просто, тогда его полюбляли на все сми приглашать. И вот интересно, прошло 6 лет, И ГДЕ?!
И кто жидко обде... был не прав?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:32
Re: Доллар готовится рухнуть
Сейчас цена на золото 1400.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:46
Re: Доллар готовится рухнуть
Забавно читать о том, что в 2012 "доллар готовится рухнуть"))) Вернее, может он и готовился но вот в 2014 как взмыл
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:31
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
|