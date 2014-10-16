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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:54

Средняя по России зарплата в мае 2019-го: реальная, в долларах, динамика (инфографика)

https://kurs.vip/news/1321-srednyaya-po-rossii-zarplata

В мае 2019-го средняя по России начисленная (то есть до уплаты налогов с физических лиц) заработная плата, по предварительной оценке Росстата, незначительно выросла, составив 48,51 тыс. рублей против 48,030 тыс. рублей в апреле по уточнённым данным, и став наибольшей в истории для этого месяца года — и номинально и реально.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:05

По моим скромным подсчётам именно в день выборов на Украине Северный поток-2 пройдёт отметку в 2/3 уложенных труб.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:42

И казалось бы, вроде такой огромный ЗВР...

А все равно
За январь-июнь сумма задолженности органов федерального управления перед иностранными кредиторами выросла в 1,5 раза - с 43,955 до 64,341 млрд долларов, сообщил ЦБ в четверг.
На 1 июля итоговый размер долга стал рекордным со второго квартала 2006 года, когда на российском правительстве еще «висело» около трети долга бывшего СССР (33 млрд долларов из 104 млрд на 1994 год).
Скорость же, с которой Минфин набирал внешние займы, стала беспрецедентной за все время доступной статистики центробанка - как в относительном выражении (на 50% за два квартала), так и в номинальном (на 20,3 млрд долларов).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:31

Совсем свеженькое

Россия предложила Турции купить СУ-35 в тот же день, когда Святая Гамэрыка испугалась продавать туркам частично предоплаченные Ф-35 :lol:
Хорошо хоть не спалились и не предложили за час до отказа 8)
https://twitter.com/spectatorindex/status/1151797221207134208
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:41

Уровень жизни в России продолжает падать шестой год подряд. По итогам второго квартала реальные располагаемые денежные доходы населения снова оказались в минусе, сообщил в среду Росстат.
За апрель-июнь показатель, отражающий сумму, которая остается на руках после обязательных платежей и корректировки на инфляцию, снизился на 0,2%.
Падение в первом квартала оказалось глубже, чем Росстат рассчитывал изначально - 2,5% вместо 2,3%. Накопленным итогом за полугодие россияне обеднели еще на 1,3% вдобавок к обвалу на 8,3% за 2014-18 гг.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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  #<1 ... 158159160161
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