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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 710711712713>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:29

Активисти топаютЬ на Райфкартку+

  Anadonta написав:
  iamdimon написав:
  clientage написав:А Активный еще не перетарифили? :)

25.08 вроде как будут


И какие нас ждут изменения?

Тарифы с 28.08.20
Тарифна модель не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта. Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр

В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го :(
И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:18

а без плюса там 36гр без вариантов?
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:21

v57
Без плюса же бесплатно! Ну хоть в тарифы для приличия загляните... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:28

  Vorlon написав:v57
Без плюса же бесплатно! Ну хоть в тарифы для приличия загляните... :?

с перепугу не туда посмотрел :)
похоже кроме 19гр смс
ничего автоматом снимать не будут
Востаннє редагувалось v57 в Нед 09 сер, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:33

А де ота "Ще"?
Уже неделю как действует, а до сих пор нема офиц. усл-й этой программы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:09

Кто тестил работу СЕПа на выходных? Доходили до других банков?
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:11

  iamdimon написав:Кто тестил работу СЕПа на выходных? Доходили до других банков?

см. viewtopic.php?p=5032315#p5032315
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:28

На данный момент - СЭП 23*7 - баловство.
Потому как нет гарантий и уверенности, что он таки пройдёт на выходных.
И ещё неизвестно - как проведётся.
А раз нет уверенности - приходится сэпать по старинке, в пятницу
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:46

  iamdimon написав:
  clientage написав:А Активный еще не перетарифили? :)

25.08 вроде как будут


И какие нас ждут изменения?[/quote]
Тарифы с 28.08.20
Тарифна модель не доступна для відкриття з 25.08.2020. З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта. Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць. Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр

В Райфкартка+ оборот 2К/мес теперь (в отл-и от Активный) не учитывает СЭПы и пополняшки Уни-го :(
И непонятно как учитывается остаток в 2К/мес, именно по самой карте или и на Унв-ом тоже :([/quote]
Не совсем понял,что будет с пакетами Активный и Оптимальный+? В Вайбер не присылали новостей
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

  sens написав:Не совсем понял,что будет с пакетами Активный и Оптимальный+?

Активный переведут на Райфкарту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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