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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2293229422952296
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:59

  fox767676 написав:Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации

Какой нормальный человек станет жить в только сданном новстрое?
Новострой только лет через 5 становится пригодным для жизни.
Перфораторы, строительный мусор по этажам, не все лифты работают, терки среди соседей...
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:59

  fox767676 написав:Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации

подтверждаю, что заселенный наполовину новострой брать нельзя. Проблем будет море. Остальная половина окажется инвесторами которые ни за что не платят, соответственно остальные будут получать мЕньший объем услуг или по двойному тарифу. Газ могут вообще не дать. Или котельную не запустить. У меня есть пример. Электроотоплению пофиг один вы живете или с соседями, только доп. расход на обогрев соседских квартир будет из вашего кармана.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:48

  vitaliian написав:аренда ожила, с дисконтом 30-40% от довоенных значений. Аттакуют звонками телефон и вайбер. Всем надо срочно. Все хотят посмотреть вот прямо сейчас.

Да, є таке, схоже що відкопують навіть зовсім старі оголошення.

Заїхав до Києва - за відчуттями народу вже як у стандартному серпні, якщо не більше. Схоже, що тих хто залишився у Львові-Варшаві замінив Харків-Миколаїв та ще Херсон зверху.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:39

zerocool
В Харькове с работой наверно похуже чем в Киеве
И непригодно для жилья наверно 20-30% жилфонда, сколько там в процентах населения жило не в курсе
А выехало наверно больше чем на ЛБ Киева живёт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 23:36

  барабашов написав:zerocool
В Харькове с работой наверно похуже чем в Киеве
И непригодно для жилья наверно 20-30% жилфонда, сколько там в процентах населения жило не в курсе
А выехало наверно больше чем на ЛБ Киева живёт

На что беженцы из Харькова живут в Киеве?
Доходы от коммерческой недвижимости в Харькове вероятно стремятся к нулю.
Даже не знаю на сколько хватит заначки среднего харьковчанина.
Предположу что семейным на пол года.
Одиночки может до года протянут на сбережения.
Харьковчане вроде тоже играли в азартную игру от крупье Первого - "Отдай все деньги застройщику"
Сберегать долларе было не немодно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:40

  zerocool написав:
  vitaliian написав:аренда ожила, с дисконтом 30-40% от довоенных значений. Аттакуют звонками телефон и вайбер. Всем надо срочно. Все хотят посмотреть вот прямо сейчас.

Да, є таке, схоже що відкопують навіть зовсім старі оголошення.

Заїхав до Києва - за відчуттями народу вже як у стандартному серпні, якщо не більше. Схоже, що тих хто залишився у Львові-Варшаві замінив Харків-Миколаїв та ще Херсон зверху.

по субъективным ощущениям, народ вернулся примерно 70-80%, а вот баблишка у него нет. Торгуются за 10 грн. Мне как то стыдно просить скидку 10 грн.

В Кропивницком был в мае, понаехов - не протолкнутся, аренда сделала х1,5 от довоенных цен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:20

Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого https://interfax.com.ua/news/economic/852531.html
Мені сьогодні зателефонували з АН щодо квартири, інфу про оренду якої виклав на ОЛХ у січні 2018 року. Ймовірно, продзвонюють стару базу, готуючись до вересневого набігу орендарів на золотоверхий Київ.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:12

  ihorkyiv написав:Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого https://interfax.com.ua/news/economic/852531.html
Мені сьогодні зателефонували з АН щодо квартири, інфу про оренду якої виклав на ОЛХ у січні 2018 року. Ймовірно, продзвонюють стару базу, готуючись до вересневого набігу орендарів на золотоверхий Київ.

ihorkyiv как ваша аренда по 4000 грн в принцентралье?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:28

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого https://interfax.com.ua/news/economic/852531.html
Мені сьогодні зателефонували з АН щодо квартири, інфу про оренду якої виклав на ОЛХ у січні 2018 року. Ймовірно, продзвонюють стару базу, готуючись до вересневого набігу орендарів на золотоверхий Київ.

ihorkyiv как ваша аренда по 4000 грн в принцентралье?

Не встигаю витирати сльози радості та живу сподіваннями, що у вересні орендні реалії випереджатимуть мрії.
ihorkyiv
 
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