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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 тра, 2025 15:42
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Стосовно знань. Вони зайвими ніколи не будуть. Сучасні імплементації ризик орієнтованих підходів, що опираються на теорію ймовірностей - яскравий приклад.
Додано: Суб 17 тра, 2025 15:44
yama
Хотаб продавчинь АТБ може і любить, але ще не знає про це. Бо не було.
Одна симпатична очки строїла і губу закусувала , коли забіг з пробіжки в мокрій вонючій (мабуть) футболці за водою по дорозі додому. Але ж це не рахується..
А от твою нелюбов до них, коли ти швиряв їм в обличчя пакет з їжею, коли тобі зробили зауваження за відсутність маски під час ковід - памʼятаю..)
Взагалі на кожен товар є свій покупець, а також на деяку ситуацію і такий товар згодиться.
Для одруження зазвичай беруть дипломованих і розумних. Але ж ввечері додому тягнуть не лише тих, кого післязавтра в РАГС поведуть.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 тра, 2025 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 17 тра, 2025 15:45
Я нічого не маю проти касирок умовного АТБ , поряд зі мною 4чи 5 схожих мінімаркетів , але класом вище , то там працюють такі кралі ( красуні 18-21) я для них застарий , у них і колеги такі ж хлопці 19-20. Просто Хотаб якось говорив що вони мені як би не дають . Так і не дивно, бо якби двохкратна різниця у віці майже , то до таких дітей приставати якось не гоже дорослому чоловіку.
Додано: Суб 17 тра, 2025 15:46
ти не повіриш але переважно саме в такому вигляді вони мене і бачать зазвичай .
Не швиряв а залишив на касі. Хто жизнав що в них штраф за клієнта обслуженого без макски, бафф був і в 90% вистачало його в інших магазах проблем не було , в одній мережі взїлись.
Щодо статусів то мені всеодно кого ставити на місто чи директора завода де я працював чи декана де я вчився на лекції перед всі потоком , так що в мене до всіх класів відношення однакове
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