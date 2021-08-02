|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лют, 2026 16:17
Hotab написав: Damien написав: ihorkyiv написав:
Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла"
.
Нарисуй хотя бы одну рабочую схему поимки налогового ухилянта. Я пока даже придумать такое не могу
Прибрати можливість здавати в оренду «фізичній особі» .
З усіма отими «сплачу в наступному році».
Не знаю деталі, але мені постійні орендодавці (подобово по роботі) сказали, що їх так притисли з офіціозом, що подобова оренда з видачею документів стала роботою в нуль.
или потребитель платит или в картонной коробке под мостом
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4710
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 лют, 2026 12:07
Vadim_ Це радше не «повернення соціалізму», а спроба запровадити соціальні інструменти в межах ринку — соціальна оренда та оренда з викупом давно працюють у Європі. Питання не в самій ідеї, а в реалізації: якщо критерії будуть прозорими й цифровими — система може працювати. Якщо розподіл піде «вручну», ризики корупції справді великі.
-
dimabarcuk840
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 15.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 лют, 2026 22:20
Корочє, тєорєтікі -
Однокімнатна біля респукліканського стадіону здалася за 20 тисяч грн - але з собачкою)
Це звісно мінус але я сподіваюсь на ядерну війну тож сабачка пофіг)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 01:51
Хомякоид написав: cherchiltank написав:
Корочє, тєорєтікі -
Однокімнатна біля респукліканського стадіону здалася за 20 тисяч грн - але з собачкою)
Це звісно мінус але я сподіваюсь на ядерну війну тож сабачка пофіг)
А які варіанти?)
Хто цей сміливець сидіти в холоді без комунальних послуг ?
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 10:02
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31607
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2791
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3188 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:36
Иди сними хату за двИста у месяц и шоб кошачьей мочой не пахло и прусаков не было.
Ну и шоб метро под боком, хотя и там забусярить могут, не только на 15ти минутном 3х километровом подходе к нему через промзону с садистами-людоловами
Реально - Трибека поздняки со жлобремонтом собиралась под запах аэрационных полей сдавать 9 лет назад за 6000(200€ примерно), прошло 9 лет - на ПОХе какие цены на 1К 35метров в домах где не замёрзла каналья? Ну и со светом хоть 2 через 9.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5672
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 19:53
была когда то (давно) мысля переехать с Ирпеня на трою. При одинаковой цене м2 получалось до метро ближе. Хорошо что не переехал. В Ирпене аренда странно выросла.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31607
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:00
Wirująświatła написав:
была когда то (давно) мысля переехать с Ирпеня на трою. При одинаковой цене м2 получалось до метро ближе. Хорошо что не переехал. В Ирпене аренда странно выросла.
на ветке флудят персонажи НЕ ИМЕЮЩИЕ НИКАКОГО отношения к теме ветки
ну разве что черчильтанкист но его "прелесть возле республиканского" была тут рассмотрена еще до войны с вердиктом жестяковый жлобский неликвид
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14299
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:11
cherchiltank написав:
Корочє, тєорєтікі -
Однокімнатна біля респукліканського стадіону здалася за 20 тисяч грн - але з собачкою)
Це звісно мінус але я сподіваюсь на ядерну війну тож сабачка пофіг)
прусаки с ног не сбивают?
пришлось как то пожить в москве,и район солидный , 500 метров до Останкинского ТЦ, забытая на столе морковка практически съедалась в 0 за ночь прусаками
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4710
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|127258
|35654466
|
|
|785
|373079
|
Пон 16 лют, 2026 10:18
Bolt
|
|32
|15571
|
|