Sportbank недоступний для подальшого використання

Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26

Шановні клієнти АТ «ТАСКОМБАНК»!Повідомляємо Вам про рішення АТ «ТАСКОМБАНК» припинити розвиток та подальшу роботу проекту sportbank. Інформуємо Вас, що:З 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено.З 12 травня 2024 року застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.Відповідне рішення ухвалене Правлінням АТ «ТАСКОМБАНК». Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії вцілому. Наразі ТАСКОМБАНК зосередиться на розвитку власних проектів.Проект sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК». Отже усі клієнти sportbank є клієнтами ТАСКОМБАНКУ, і Банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс.АТ «ТАСКОМБАНК» пропонує Вам скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на веб сайті Банкуабо відвідавши будь-яке відділення Банку.З 17 квітня 2024 року ваші продукти будуть доступні в застосунку TAS2U.Якщо Ви не є користувачем застосунку TAS2U:1) Завантажте застосунок TAS2U;2) Зареєструйтеся в застосунку використовуючи Ваш фінансовий номер та номер картки sportbank;3) Прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ;4) Ми автоматично перевипустимо Ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку усі банківські продукти, які були Вами оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках;5) Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти ТАСКОМБАНКУ за посиланням та продовжуйте користуватися сервісом від українського Банку.Якщо Ви вже є користувачем застосунку TAS2U:1) Оновіть застосунок TAS2U, увійдіть та прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ;2) Ми автоматично перевипустимо Ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку TAS2U усі банківські продукти, які були Вами оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках;3) Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти ТАСКОМБАНКУ за посиланням та продовжуйте користуватися зручним банківським сервісом.Залишись питання пишіть нам у месенджери: Messenger, Telegram чи Viber.Контакт-центр АТ «ТАСКОМБАНК»: 044 393 25 90, 0800 503 580.