Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 05:04

  ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.

Вот именно это и принято называть беспристрастностью.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 08:36

  ЛАД написав:
  Banderlog написав: хз кого там тягнуть, сюди дотягають в основном покаявшихся сзчшників :lol:
Чмут недавно критиковал организацию призыва и писал о том, кого "дотягивают" и какой процент от призванных. Тут выкладывали ссылку (по-моему, detroytred).

То не я був.

Але можу надати отакі цифри:
"В мене в полку 60-70% бувших сзч-ників" Верес.
Це в полку, який він за менш чотирьох місяців з нуля сформував нещодавно. Бпла.
Хоча там же він одночасно каже, що з 3000+ особового складу тисяча бувших сзч-ників (тобто 30%)).

Але це виключення...
Бо не звичайна частина. Проект...
В якому "мої люди не будуть жити в палатках (а тільки в кращих умовах)" і де "бійці на передку мають новітні авто (з переобладнанням вартістю 2,5++ млн. грн. і не китайські, а управлінці полку їздять по "Києву" на б/у". Ну і інше забезпечення а-ля космос... нехай і з затримкою.
Звісно, що народ туди ломиться.

Умови... Управлінці створюють умови.
Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де.
І одні і ті ж самі люди в залежності від створених умов ведуть себе зовсім по-різному.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 08:41

  Banderlog написав:
  Hotab написав:
ЦВС то шо?

Цивільновійськове співробітництво. Функції 2,
випросювати волонтьорку, і різні ніштяки .
Та передавати тіла родичам, короч несвадєбний і негенерал.
Наш бригадний ні випросювати ні агресивно жебрати не вміє.)

А, точно
Якось в 16-му наче на курсах англ в ВІКНУ сидів кілька місяців з мадам з цього ЦВС. Цілий майор була, яка в армійській справі (жодній її сфері) була ні бум бум)) . Зате пафосу було… пілотам саме зарплату підняли, вона не могла зрозуміти, чому вона в Києві отримує менше мене, бойового пілота, на переферії. 😅
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 08:45

  Banderlog написав:
  tumos написав: Тут свою точку зрения высказал Бандерлог. )

Це не моя точка зору, це стратегія влади.
Вона іде в натяжку, прикладаючи рівно стільки зусиль скільки достатньо для збереження рівноваги на фронті.

Дик, це і є самим класичним прикладом --- виконують свої функції-обов'язки по мінімуму, по мінімуму, який необхідний, аби зберігати ситуацію, стан існування.

Ризиковий підхід... між крапельками пропітляти, бо будь-який форс-мажор і стійкість системи під загрозою.
