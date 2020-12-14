RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://kiev.informator.ua/ru/zastroysh ... o-ne-budet
Застройщица Молчанова может выйти из СИЗО под залог в 100 млн грн, но не будет
.....................................................................................
11 сентября Высший антикоррупционный суд назначил застройщице и основательнице компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой залог в размере 100 млн грн.

Как думаете - повлияет это на строящиеся объекты Столицы или нет?
Молчанова это реальный владелец компании, управленец или это зиц-председатель(типа всем известного боксера), за спиной которой рулят совершенно другие люди?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 28.04.20
Подякував: 786 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 23:41

  Faceless написав:
fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)


Если честно...сравните его фонд с СП500.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17759
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8678 раз.
Подякували: 5491 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 10:03

  Damien написав:https://kiev.informator.ua/ru/zastroyshchica-molchanova-mozhet-vyyti-iz-sizo-pod-zalog-v-100-mln-grn-no-ne-budet
Застройщица Молчанова может выйти из СИЗО под залог в 100 млн грн, но не будет
.....................................................................................
11 сентября Высший антикоррупционный суд назначил застройщице и основательнице компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой залог в размере 100 млн грн.

Как думаете - повлияет это на строящиеся объекты Столицы или нет?
Молчанова это реальный владелец компании, управленец или это зиц-председатель(типа всем известного боксера), за спиной которой рулят совершенно другие люди?

Инвесторам стоит сильно напрячься. Очень похоже на накат.
В столице знакомый сказал, что Влада не собственник и не бенефициар, но тем не менее
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5484
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 11:12

  rjkz написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)


Если честно...сравните его фонд с СП500.


Взял пока что в топе было - SPY, QQQ
На общемировой не пустило, какую-то отдельную заявку надо
будет время раздуплюсь что к чему
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4208
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:14

таксисты в SPX уже все впрыгнули или ещё не ? :mrgreen:
baraka
 
Повідомлень: 5476
З нами з: 09.10.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:49

  baraka написав:таксисты в SPX уже все впрыгнули или ещё не ? :mrgreen:


из 25 этажных кржн бараков повыпрыгивали точно :mrgreen:
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4208
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А в это время Натаха-Бита(она же Трибека) косит кэш со своего стояка бомж-круш
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 06:22

  барабашов написав:А в это время Натаха-Бита(она же Трибека) косит кэш со своего стояка бомж-круш

Не треба заздрити
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10709
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 08:59

  Frant написав:
  fox767676 написав:
  baraka написав:таксисты в SPX уже все впрыгнули или ещё не ? :mrgreen:


из 25 этажных кржн бараков повыпрыгивали точно :mrgreen:

Аренда верхних этажей 25-этажных неохрущей - мало популярна, у орендарей. Подавай им малоповерхову забудову, і бажано з газом.

Таке було лише коли е/е вимикали активно. Може повернеться знов. Пожуєм-побачим
Hotab
 
Повідомлень: 16293
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 09:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотабе, що ви жуєте, щоб розуміти кржн?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10709
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
