Sportbank недоступний для подальшого використання

У меня тоже. Только что пробовал.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:16
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:24
артки
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Депозитні вклади
З 17.05.2024 нові депозити не оформлюються, автопролонгація – відключена
З 17.05.2024 нові депозити не оформлюються, автопролонгація – відключена
Умови послуги
Строковий вклад
Ощадний рахунок
З 01.05.2024 нові ощадні рахунки – не оформлюються.
З 01.05.2024 за Ощадним рахунком «Рюкзак» ви зможете здійснити наступні операції:
– зняти/поповнити в касах АТ «ТАСКОМБАНК»;
– поповнити/зняти на карткові рахунки АТ «ТАСКОМБАНК»;
– отримати безготівкові зарахування з інших банків.
Для подальшого користування вкладом встановіть мобільний застосунок TAS2u та оформіть картку «success debit». Так ви зможете поповнити депозит або повернути його на картковий рахунок АТ «ТАСКОМБАНК»
Умови:
Ставка 10% річних у гривні, 0,01% - для рахунків у валюті долар США та євро. Виплата процентів щотижня у п’ятницю.
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26
Шановні клієнти АТ «ТАСКОМБАНК»!
Повідомляємо Вам про рішення АТ «ТАСКОМБАНК» припинити розвиток та подальшу роботу проекту sportbank. Інформуємо Вас, що:
З 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено.
З 12 травня 2024 року застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.
Відповідне рішення ухвалене Правлінням АТ «ТАСКОМБАНК». Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії вцілому. Наразі ТАСКОМБАНК зосередиться на розвитку власних проектів.
Проект sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК». Отже усі клієнти sportbank є клієнтами ТАСКОМБАНКУ, і Банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс.
АТ «ТАСКОМБАНК» пропонує Вам скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на веб сайті Банку
З 17 квітня 2024 року ваші продукти будуть доступні в застосунку TAS2U.
Якщо Ви не є користувачем застосунку TAS2U:
1) Завантажте застосунок TAS2U;
2) Зареєструйтеся в застосунку використовуючи Ваш фінансовий номер та номер картки sportbank;
3) Прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ;
4) Ми автоматично перевипустимо Ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку усі банківські продукти, які були Вами оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках;
5) Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти ТАСКОМБАНКУ за посиланням та продовжуйте користуватися сервісом від українського Банку.
Якщо Ви вже є користувачем застосунку TAS2U:
1) Оновіть застосунок TAS2U, увійдіть та прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ;
2) Ми автоматично перевипустимо Ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку TAS2U усі банківські продукти, які були Вами оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках;
3) Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти ТАСКОМБАНКУ за посиланням та продовжуйте користуватися зручним банківським сервісом.
Залишись питання пишіть нам у месенджери: Messenger, Telegram чи Viber.
Контакт-центр АТ «ТАСКОМБАНК»: 044 393 25 90, 0800 503 580.
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:44
Просто цікаво: а багато клієнтів, які були лише у Спортбанку, тобто не є клієнтами самого Таскомбанку?
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:59
Re: Sportbank недоступний для подальшого використання
"Вона зберегла всі ті ж умови, що і картка спортбанка." Фіг там.СЕП став платним.
"Ваша картка отримала новий номер та пін-код, тому подбайте про перепідключення їх у сервісах..." Теж не правда.В тас2ю картки вісять ті що в спорті були.Оновлено: змінилися.Дебетена і кредитна, а епідтримка залишилася яка і була.
Востаннє редагувалось посетитель в Сер 17 кві, 2024 13:24, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:59
тигипко решил скопировать бизнес модель монобанка. повесив на лицензию тас два мертворожденных продукта. izibank приготовиться.
в остальном копировать чужой бизнес задача нетривиальная.
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:09
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:17
Re: Sportbank недоступний для подальшого використання
Є такі. Мої родичі. Без походу в банк- кредитка, був кешбек 5%, потім Рюкзак і депозити.
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:03
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:09
и что? моно успешный продукт и горох может в случае чего и на другую лицензию его перекинуть. А спорт и изи не успешные, потому что ничего уникального рынку не предожили. Вопрос зачем на них тратились средства? Свечку не держал но думаю из желания скопировать успех моно. Моно занял свою узкую нишу (молодёжь) и других банков там больше не нужно. Что тас, что универсал - хромые утки.
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