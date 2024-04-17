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Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:28
lel написав:
ShtormK написав:Просто цікаво: а багато клієнтів, які були лише у Спортбанку, тобто не є клієнтами самого Таскомбанку?
Є такі. Мої родичі. Без походу в банк- кредитка, був кешбек 5%, потім Рюкзак і депозити.
а ще бонуси за рефки, у мене теж родичи кліенти спорта, без тас банка
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Додано: Сер 17 кві, 2024 15:38
Треба створювати профспілку постраждалих мігрантів спортбанку і вимагати у тазіка 10 безкоштовних ібан-переказів
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Додано: Сер 17 кві, 2024 16:05
Boundless а моральна компенсація ?)..пропоную - 20 переказів без обмеження по сумі
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41
vitaliiangel написав: klug написав: vitaliiangel написав:
тигипко решил скопировать бизнес модель монобанка. повесив на лицензию тас два мертворожденных продукта. izibank приготовиться.
в остальном копировать чужой бизнес задача нетривиальная.
Ви в курсі, що моно теж на ліцензії у Тигипка живе?
и что? моно успешный продукт и горох может в случае чего и на другую лицензию его перекинуть. А спорт и изи не успешные, потому что ничего уникального рынку не предожили. Вопрос зачем на них тратились средства? Свечку не держал но думаю из желания скопировать успех моно. Моно занял свою узкую нишу (молодёжь) и других банков там больше не нужно. Что тас, что универсал - хромые утки.
Щось горох не може запропонувати депозит з вільним зняттям під 10% річних
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:43
vitaliiangel написав: klug написав: vitaliiangel написав:
тигипко решил скопировать бизнес модель монобанка. повесив на лицензию тас два мертворожденных продукта. izibank приготовиться.
в остальном копировать чужой бизнес задача нетривиальная.
Ви в курсі, що моно теж на ліцензії у Тигипка живе?
и что? моно успешный продукт и горох может в случае чего и на другую лицензию его перекинуть. А спорт и изи не успешные, потому что ничего уникального рынку не предожили. Вопрос зачем на них тратились средства? Свечку не держал но думаю из желания скопировать успех моно. Моно занял свою узкую нишу (молодёжь) и других банков там больше не нужно. Что тас, что универсал - хромые утки.
Я не розумію, які питання до Тігіпича - він повторив власну ж схему, що і з моно, в Спорт та ізю нічого не вкладав, а отримував лиш бакшиш за використання його ліцензії. Питання про неуспішність треба задавати власникам недобанків, а не тому, хто на них нажився при будь-якому розкладі.
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klug
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:44
vitaliiangel написав: klug написав: vitaliiangel написав:
тигипко решил скопировать бизнес модель монобанка. повесив на лицензию тас два мертворожденных продукта. izibank приготовиться.
в остальном копировать чужой бизнес задача нетривиальная.
Ви в курсі, що моно теж на ліцензії у Тигипка живе?
и что? моно успешный продукт и горох может в случае чего и на другую лицензию его перекинуть. А спорт и изи не успешные, потому что ничего уникального рынку не предожили. Вопрос зачем на них тратились средства? Свечку не держал но думаю из желания скопировать успех моно. Моно занял свою узкую нишу (молодёжь) и других банков там больше не нужно. Что тас, что универсал - хромые утки.
вполне удобное решение для дробления переводов между банками. очень щедро наливали лимит. вход-выход бесплатный. хорошие кешбеки. жалею, что уходит
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:45
zoawlhxc написав:
у всех перенесло счета без проблем? а то у меня пишет -не удалось выполнить операцию
счет перенесло а кешбек нет. в поддержке сказали что перенесут, но когда неизвестно
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:56
klug написав:
в Спорт та ізю нічого не вкладав, а отримував лиш бакшиш за використання його ліцензії
Ізя то проект його дочки на погратися в бізнес
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:11
Faceless написав: klug написав:
в Спорт та ізю нічого не вкладав, а отримував лиш бакшиш за використання його ліцензії
Ізя то проект його дочки на погратися в бізнес
Якщо подивитися структуру власності, то більше її чоловіка, а вже потім її, як з цього випливає, що туди якось вклався сам Тигипко?
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