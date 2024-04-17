Sportbank недоступний для подальшого використання

Boundless написав:Щось горох не може запропонувати депозит з вільним зняттям під 10% річних
А навіщо? Він зумів розкрутити послугу "Банка" для волонтерів та інших клієнтів, які активно збирають кошти на щось. Банка стала популярним продуктом. Гроші надходять і немає сенсу за платити %. Он Сенс і Приват давай за ним гнатися...
Не зрозумів навіщо ТАС робить перевипуск наявних карток. Міг залити як є і поступово вивести продукт із ринку. А так не зрозуміло чи будуть вони його розвивати, чи ні.
Ми ж на форумі фінансово-грамотних людей, тут усі знають, що банки існують лише для того, щоб фінансувати пікнічки клієнтів. Хто не фінансує - той не успішний. (іронія)
Howl написав:Не зрозумів навіщо ТАС робить перевипуск наявних карток.
Так, не зручно, я люблю мати на руках робочий пластик. Можливо, щоб біни наявних карток не світилися як Спорт у партнерів: може бути як чисто косметичне бажання "чистоти", так і з усілякими нюансами поповнення рахунків через партнерів - багато коробок поповнювало Спорт без комісії, зараз поки усі переналаштуються, був би ґвалт, що нічого не працює. Чисто здогадки.
Howl написав:А так не зрозуміло чи будуть вони його розвивати, чи ні.
Залежить від Вашого визначення терміну "розвивати". Кишмиш поки можуть залишити на пробу - він не сильно конкурує з іншими продуктами, а відсотки за новими депо явно будуть знижені - ТАСька не та банка, що буде власним коштом демпінгувати відсотками. Розвиток у стилі ТАСьки - це пресувати клієнтів перевкласти гроші на її умовах.
Искатель написав:Я последние месяцы часть коммуналки платил через Спортбанк (приспособился). Интересно, рискованно ли в апреле это делать, кто как думает?
Не рискованно, но экономически бессмысленно (без кешбэка). Можно в сторону verycard от ТАС смотреть (1% чистыми). Можно пару дней подождать - по слухам, Приват должен выкатить на этой неделе акцию с кешбэком за коммуналку.
ramzes4 написав:Не рискованно, но экономически бессмысленно (без кешбэка). Можно в сторону verycard от ТАС смотреть (1% чистыми). Можно пару дней подождать - по слухам, Приват должен выкатить на этой неделе акцию с кешбэком за коммуналку.
А якісь танці з бубном треба робити? бо в додатку тасі жодного слова про кешбек, тільки на сайті інфа. зробив тестовий платіж і кешбеку не нарахувало. після спорту додаток тасі як камяний вік