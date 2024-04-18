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Sportbank недоступний для
подальшого використання

Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 331332333334

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Sportbank недоступний для подальшого використання 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 07:45

  ramzes4 написав:
  allvivky написав:А якісь танці з бубном треба робити?

Оформлювати verycard з кредитним лімітом https://tascombank.ua/you/cards/very_card

Это для тех, у кого вообще нет в ТАСе кредитных карт. А у меня их две - Pudra и Большая пятерка. Видел,как люди закрывали Б5 с кредитным лимитом, а им не давали потом на Верку лимит. А платить своими, даже с кешбэком... ну, такое.

А что там за акция от Привата ожидается?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 08:59

Смешно, но в приложение Тас зайти не могу, хоть никогда там карт не было.
А платил когда то там Укрсибом за квартиру, и как на зло пароль для входа какой то особо хитрожопый был, может там требования такие, уже не вспомню.
Вообщем догнал меня Тас своим приложением))
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:00

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

якщо вийти в нуль, не мати жодних боргів, і взагалі забути про сабж, то чи можливі якісь санкції, типу за некористування рахунком?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:07

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

TipTop, краще рахунки закрити. Звернися до підтримки.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:19

  TipTop написав:... то чи можливі якісь санкції, типу за некористування рахунком?

Ні, санкцій не буде. Але дійсно рахунки краще закривати, щоб не накопичувалися, раптом колись потрібно щось там відкрити а система вимагає щось що ви не пам'ятаєте, як у мене.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:34

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

тобто, теліпати у відділення? онлайн ніяк?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:35

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

dev.ua звернувся за коментарем до пресслужби sportbank, і отримав роз’яснення від інвестора sportbank Никити Ізмайлова.

«В нашого обслуговуючого банку — ТАСКОМБАНК минулого року змінилася стратегія, тому ми узгодили, що проєкт плавно та без стресів для клієнтів змінить банк, та ми проведемо міграцію до травня 2024. Такий банк знайшовся та охоче почав інтеграцію з жовтня 2023 року», — повідомив Ізмайлов.

За його словами, попри те, що у березні в sportbank довели свою непричетність до всіх звинувачень, «репутація та проєкт постраждали дуже сильно від цього». Тому банк, що «мав стати новою домівкою для компанії та клієнтів» відмовив у продовженні співпраці.

«sportbank опинився у становищі, коли відносини з ТАСКОМБАНК вже закінчуються, а мігрувати нікуди, що автоматично веде проєкт до закриття. Це та точка, де ми зараз. Закриття sportbank жодним чином не погіршить фінансового становища наших клієнтів — ніхто з них не втратить гроші й можливості користуватися тими банківськими продуктами, які вони для себе обрали», — зазначив Никита Ізмайлов.

https://dev.ua/ru/news/ukrainski-rozrob ... 1713347790
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:38

  Искатель написав:
  ramzes4 написав:
  allvivky написав:А якісь танці з бубном треба робити?

Оформлювати verycard з кредитним лімітом https://tascombank.ua/you/cards/very_card

Это для тех, у кого вообще нет в ТАСе кредитных карт. А у меня их две - Pudra и Большая пятерка.


а картки Спортбанка рахуються як такі?
бо хочу мігрувати на ТАС, а там зразу пропонують Саксесс, який мені не потрібен, ну ок, хай буде, але можливість оформити verycard з кредитним лімітом лишається?
TipTop
 
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