Sportbank недоступний для подальшого використання

Это для тех, у кого вообще нет в ТАСе кредитных карт. А у меня их две - Pudra и Большая пятерка. Видел,как люди закрывали Б5 с кредитным лимитом, а им не давали потом на Верку лимит. А платить своими, даже с кешбэком... ну, такое.
Смешно, но в приложение Тас зайти не могу, хоть никогда там карт не было. А платил когда то там Укрсибом за квартиру, и как на зло пароль для входа какой то особо хитрожопый был, может там требования такие, уже не вспомню. Вообщем догнал меня Тас своим приложением))
dev.ua звернувся за коментарем до пресслужби sportbank, і отримав роз’яснення від інвестора sportbank Никити Ізмайлова.
«В нашого обслуговуючого банку — ТАСКОМБАНК минулого року змінилася стратегія, тому ми узгодили, що проєкт плавно та без стресів для клієнтів змінить банк, та ми проведемо міграцію до травня 2024. Такий банк знайшовся та охоче почав інтеграцію з жовтня 2023 року», — повідомив Ізмайлов.
За його словами, попри те, що у березні в sportbank довели свою непричетність до всіх звинувачень, «репутація та проєкт постраждали дуже сильно від цього». Тому банк, що «мав стати новою домівкою для компанії та клієнтів» відмовив у продовженні співпраці.
«sportbank опинився у становищі, коли відносини з ТАСКОМБАНК вже закінчуються, а мігрувати нікуди, що автоматично веде проєкт до закриття. Це та точка, де ми зараз. Закриття sportbank жодним чином не погіршить фінансового становища наших клієнтів — ніхто з них не втратить гроші й можливості користуватися тими банківськими продуктами, які вони для себе обрали», — зазначив Никита Ізмайлов.