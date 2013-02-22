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Купівля/Продаж ЦБ (акції, облігації)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 вер, 2021 16:03
купляю
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greenozon
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:03
Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
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V$Epropalo
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:25
V$Epropalo написав:
Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?
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Олежан
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Додано: Сер 07 лют, 2024 07:15
Олежан написав: V$Epropalo написав:
Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?
Актуально было в начале января , смотрите даты объявления . Офера по 0,30 появились с конца января . Куплю по 0,275 BAVL сейчас
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V$Epropalo
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Додано: Сер 07 лют, 2024 11:10
V$Epropalo написав: Олежан написав: V$Epropalo написав:
Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?
Актуально было в начале января , смотрите даты объявления . Офера по 0,30 появились с конца января . Куплю по 0,275 BAVL сейчас
ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову
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Олежан
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Додано: Сер 07 лют, 2024 11:16
Олежан написав:
ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову
як його ставити коли ФФУ під блоком, там можна було самотужки заявки виставляти.
цікаво чи ще живе їх платформа трейдернет...
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greenozon
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:13
V$Epropalo написав:
Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
Дивідендів не планується, Ви на майбутнє закупи робите?
Проект рішення по питанню 4:
1.Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в сумі 1 572 798 тис. грн. (один
мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2
пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та
банківських груп» № 23 від 25.02.2022 за рахунок прибутку було направлено 700 000,00 грн.
(сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій
Банку;
3. Відповідно п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків
України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. направити решту прибутку за
результатами діяльності Банку в 2022 році в резервний фонд Банку в сумі 1 572 098 тис. грн.
(один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
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DmitryZP
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:15
greenozon написав:
як його ставити коли ФФУ під блоком
а що тільки ФФУ єдиним? є інші брокери
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DmitryZP
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:25
DmitryZP написав:
а що тільки ФФУ єдиним? є інші брокери
мова за трейдернет платформу більше
в решти брокерів все як в камяному віці
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greenozon
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Додано: Пон 12 лют, 2024 23:12
Добрый вечер. Подскажите, если акции подарены(номинированы) компанией-работодателем, обязательство по налогообложению возникает только в момент их продажи? При продаже придется уплатить налог с полной рыночной стоимости на день продажи по курсу НБУ в размере 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор? Поскольку их стоимость приобретения как бы нулевая?
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spiridonwot
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