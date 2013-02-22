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Купівля/Продаж ЦБ
(акції, облігації)

Купівля/Продаж ЦБ (акції, облігації)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 16:03

  Yuri_Z написав:Посл. обращение 22.02.2013 по цене 0,53
http://www.ux.ua/ua/marketdata/issueresults.aspx
87 шт. * 0,53 = 46,11 грн. :mrgreen:


купляю :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:03

BAVL , UGZB

Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:25

  V$Epropalo написав:Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку


на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 07:15

  Олежан написав:
  V$Epropalo написав:Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку


на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?



Актуально было в начале января , смотрите даты объявления . Офера по 0,30 появились с конца января . Куплю по 0,275 BAVL сейчас
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:10

  V$Epropalo написав:
  Олежан написав:
  V$Epropalo написав:Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку


на УБ офера в несколько млн акций BAVL
в чем проблема купить?



Актуально было в начале января , смотрите даты объявления . Офера по 0,30 появились с конца января . Куплю по 0,275 BAVL сейчас


ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:16

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

  Олежан написав:ставьте бид и вам нальют. не морочьте голову :mrgreen:


як його ставити коли ФФУ під блоком, там можна було самотужки заявки виставляти.
цікаво чи ще живе їх платформа трейдернет...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:13

  V$Epropalo написав:Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку


Дивідендів не планується, Ви на майбутнє закупи робите?

Проект рішення по питанню 4:
1.Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в сумі 1 572 798 тис. грн. (один
мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2
пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та
банківських груп» № 23 від 25.02.2022 за рахунок прибутку було направлено 700 000,00 грн.
(сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій
Банку;
3. Відповідно п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків
України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. направити решту прибутку за
результатами діяльності Банку в 2022 році в резервний фонд Банку в сумі 1 572 098 тис. грн.
(один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:15

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

  greenozon написав:як його ставити коли ФФУ під блоком


а що тільки ФФУ єдиним? є інші брокери
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:25

Re: Купівля/Продаж ЦБ (акції, облігації)

  DmitryZP написав:а що тільки ФФУ єдиним? є інші брокери


мова за трейдернет платформу більше
в решти брокерів все як в камяному віці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:12

акции в подарок

Добрый вечер. Подскажите, если акции подарены(номинированы) компанией-работодателем, обязательство по налогообложению возникает только в момент их продажи? При продаже придется уплатить налог с полной рыночной стоимости на день продажи по курсу НБУ в размере 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор? Поскольку их стоимость приобретения как бы нулевая?
spiridonwot
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Anonymous » Сер 29 сер, 2012 11:46
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Oksana_imper

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