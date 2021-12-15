|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:36
novichok вход - сеп на ощадний, потом - часткове зняття на платівку-з неї відкрити депозит .
за вихід - кеди.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:44
novichok написав: wolt450 написав:
в акційному депо вирівняли ставку на 6, 9, 12м - 11%
На 6м тепер незле виглядає
А существует дистанционный механизм внесения средств на депозит с последующим бесплатным выводом этих денег?
Есть Б5 в грейсе и все...
Поход в отделение?
СЭП > Сбер > Вирт Платівка > Депо > Вирт Платівка > Кеды
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1476
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:11
так он же отделение онли
какой дистанционный?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3035
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:07
А что там по кешбеку по Б5 поменялось? 2% на продукты за кредитные осталось смотрю.Стало 0,5% на всё остальное вместо 1%?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:37
посетитель написав:
А что там по кешбеку по Б5 поменялось? 2% на продукты за кредитные осталось смотрю.Стало 0,5% на всё остальное вместо 1%?
Вы настолько проницательны, что просто нет слов
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9901
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|