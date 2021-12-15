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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3807380838093810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:36

novichok вход - сеп на ощадний, потом - часткове зняття на платівку-з неї відкрити депозит .
за вихід - кеди.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:44

  novichok написав:
  wolt450 написав:в акційному депо вирівняли ставку на 6, 9, 12м - 11%
На 6м тепер незле виглядає

А существует дистанционный механизм внесения средств на депозит с последующим бесплатным выводом этих денег?
Есть Б5 в грейсе и все...
Поход в отделение?

СЭП > Сбер > Вирт Платівка > Депо > Вирт Платівка > Кеды
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:11

так он же отделение онли
какой дистанционный?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:07

Re: ТАСКОМБАНК

А что там по кешбеку по Б5 поменялось? 2% на продукты за кредитные осталось смотрю.Стало 0,5% на всё остальное вместо 1%?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:37

  посетитель написав:А что там по кешбеку по Б5 поменялось? 2% на продукты за кредитные осталось смотрю.Стало 0,5% на всё остальное вместо 1%?

Вы настолько проницательны, что просто нет слов ;)
Vorlon
 
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  #<1 ... 3807380838093810
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