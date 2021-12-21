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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:47
KVV написав:TASCOMBANK
В т2ю не можливо оплатити абонплату по теплопостачанню, хоча сама послуга присутня.
Ви передодавати пробували? Виглядає так, ніби у вас стара підписка, а послугу вже прибрали або оновили шаблон. Щось подібне видавало на старих шаблонах, коли прибирали ватафон.
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klug
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:26
klug
допомогло.
було опалення, а стало опалення і абонка.
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KVV
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:41
Amethyst
Дякую, бо ж хочу поєднати, за Вашою порадою, поповнення двома фондами на заправках (с) і саму заправку
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