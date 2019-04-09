RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Туризм - подорожі
Україною та світом
/
Поездки, отдых, туризм

Поездки, отдых, туризм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 22:14

Хорошая тема открыта
Валик Корнев211
 
Заблокований
Повідомлень: 1
З нами з: 11.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 09:02

Re: Поездки, отдых, туризм

Интересно
mrgoldrv
 
Повідомлень: 10
З нами з: 15.11.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 15:14

Re: Поездки, отдых, туризм

сейчас заграницу страшно ехать. за время отдыха много может поменяться и потом домой может быть сложно вернуться
MaxTrader
 
Повідомлень: 17
З нами з: 12.07.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:27



Канал Finance.ua починає нову рубрику - Скільки коштує. І в першому відео ми розповімо: Скільки коштує відпочинок: 10 найбюджетнішіх місць для відпочинку в Україні. У вас ще є два місяця літа, щоб перевірити наші розрахунки. Гарних подорожей)

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 14.09.13
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:29

Як літати з комфортом

Шановні форумчани, рекомендуємо до перегляду!

Шість порад про те, як звести до мінімуму клопоти під час перельоту
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 14.09.13
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:39

Re: Поездки, отдых, туризм

Сейчас греция ненамного дороже Турции. Неплохое время для поездки именно в Грецию. Пока есть недорогие билеты Визза и Райанэйра в Прибалтику.
alfaro23
 
Повідомлень: 29
З нами з: 26.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:21

Кто может посоветовать?

Хотим полететь на отдых семьей в сентябре. Не вакцинированны, потому нужна европейская страна с выходом к морю, но чтобы пускали только с ПЛР-тестом.
МОжет кто ездил? поделитесь впечатлениями?
m3145917
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2
З нами з: 16.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:29

Милі та бонуси: мистецтво подорожувати безкоштовно
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 14.09.13
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Отдых в Украине 1 ... 9, 10, 11
Ірина_ » Вів 09 кві, 2019 15:30
100 29489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:08
roberto dark
Путешествия и туризм 1, 2, 3
Искатель » Сер 19 лют, 2020 11:01
27 7593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 08:55
finyr2021
Уроки выживания в лесу Активный отдых, строительство укрытий
imovievideosscenes » Вів 26 тра, 2020 20:48
0 27847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 20:48
imovievideosscenes

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2434)
25.10.2021 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.