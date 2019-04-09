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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 16 бер, 2021 09:02
Re: Поездки, отдых, туризм
Интересно
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:14
Re: Поездки, отдых, туризм
сейчас заграницу страшно ехать. за время отдыха много может поменяться и потом домой может быть сложно вернуться
Додано: Вів 13 лип, 2021 11:27
Канал Finance.ua починає нову рубрику - Скільки коштує. І в першому відео ми розповімо: Скільки коштує відпочинок: 10 найбюджетнішіх місць для відпочинку в Україні. У вас ще є два місяця літа, щоб перевірити наші розрахунки. Гарних подорожей)
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:29
Як літати з комфортом
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Додано: Сер 21 лип, 2021 15:39
Re: Поездки, отдых, туризм
Сейчас греция ненамного дороже Турции. Неплохое время для поездки именно в Грецию. Пока есть недорогие билеты Визза и Райанэйра в Прибалтику.
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:21
Кто может посоветовать?
Хотим полететь на отдых семьей в сентябре. Не вакцинированны, потому нужна европейская страна с выходом к морю, но чтобы пускали только с ПЛР-тестом.
МОжет кто ездил? поделитесь впечатлениями?
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:29
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