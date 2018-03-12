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Платёжные карты для
зарубежных поездок

Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:39

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

M-Audio написав:А как вообще наше законодательство относится к дополнительным картам на другое лицо в валюте? Может, это вообще нельзя?

Нормально относится, но пополнять может только владелец счета.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:28

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

  qwe_ua написав:Нормально относится, но пополнять может только владелец счета.

может и не владелец, если есть нотариальная доверенность...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:37

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

velvet написав:может и не владелец, если есть нотариальная доверенность...

Сложностей будет гораздо больше, посу её не покажешь, только через менеджера :)
qwe_ua
 
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