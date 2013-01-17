Світова економіка, тенденції

vitaliiangel написав:мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
Китай? комунізм? вдалий жарт.
комунізм там закінчився років 30 назад, від нього залишилася лише назва партії...
vitaliiangel написав:Shaman ты как с другой планеты.
мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные.
а де сказано, що корупції немає. ой не певен, за що ж там смертна кара?
та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
Shaman написав:та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
коррупция не убивает бизнес полностью, а сильно уменьшает его масштабы. Поэтому внешне может показаться что её нет. Есть же рынки, там торгаши торгуют, всё прекрасно. Только не каждому по душе платить дань. А кому-то и нечем. Эти люди выпадают из экономики. Я тебе какие то элементарные вещи объясняю. Открой свой бизнес, поговорим.
Shaman написав:а де сказано, що корупції немає
сядь у метро продавать рыбу в Киеве. Тебе назовут таксу. А если не заплатишь придут менты и вышвырнут со штрафом. В мелких сёлах проще, там все друг друга знают и может быть не вышвырнут, но если ты чужак, понаехал, переселенец - вышвырнут 200%.
Shaman написав:але чомусь торгують далі
почему же они торгуют? а детей людям чем кормить, сказками что нет коррупции.
1. В Китаї особливий вид корупції. В них так звана культура "конверта": йдеш до боса щось просити - обов'язково береш конвертик з 100 Юанів... 2. За всю Україну не скажу, але мама торгувала на базарі із 90-х і десь після 1998 року, як ввели єдині податки, до неї податкова ні разу не приходила. Лише із коронавірусом, коли вона неправильно закрила ФОП, її побрили за несплату ЄСВ... 3. Та і вуйко зі своєю фірмою до певного рівня (коли оборот перестав влазити в 2 ФОП) теж нікому не був потрібний, а от уже далі почалось віджимання бізнесу.
Shaman написав:та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
коррупция не убивает бизнес полностью, а сильно уменьшает его масштабы. Поэтому внешне может показаться что её нет. Есть же рынки, там торгаши торгуют, всё прекрасно. Только не каждому по душе платить дань. А кому-то и нечем. Эти люди выпадают из экономики. Я тебе какие то элементарные вещи объясняю. Открой свой бизнес, поговорим.
Shaman написав:а де сказано, що корупції немає
сядь у метро продавать рыбу в Киеве. Тебе назовут таксу. А если не заплатишь придут менты и вышвырнут со штрафом. В мелких сёлах проще, там все друг друга знают и может быть не вышвырнут, но если ты чужак, понаехал, переселенец - вышвырнут 200%.
Shaman написав:але чомусь торгують далі
почему же они торгуют? а детей людям чем кормить, сказками что нет коррупции.
як ти все добре пишеш - гадаєш в Китаї чужинці сидять? чи свої, які знають що треба робити для торгівлі?
Квазиліберальна модель, як і будь-яка теорія соціального дарвінізму, але як і біологічна еволюція, завжди є перемогою сильних над слабкими. Сильна економіка над слабкою економікою. Сильна валюта над слабкою. Сильний продюсер перед слабким продюсером і так далі. Саме з цієї причини тотальна лібералізація міжнародної торгівлі, обміну валют тощо призводить до того, що багаті країни стають багатішими, а бідні продовжують залишатися бідними. У цій моделі слабкі країни підходять до простих товарних циклів, а багаті додають додаткову вартість структурі свого валового продукту. Це як випустити молодого боксера проти професіонала, чемпіона району проти Тайсона. Звичайно, автаркі, як протилежність тотальній лібералізації, теж несе свої ризики: немає конкуренції - немає тону розвитку та вдосконалення. Ось чому розумні країни завжди знаходять баланс, а дурні впадають в ту чи іншу крайність. Зверніть увагу на інфографіку. Різке зростання доларизації банківської системи Аргентини після приходу Мілея до влади: активи населення в доларі зросли з 14 мільярдів до 29 мільярдів доларів, або майже вдві Але це не збільшення заощаджень в цілому, а просто перехід на долар. До речі, паралельно в Аргентині відбувається деіндустріалізація, плюс дуже швидкий перехід на аграрну сировину. Ну, заодно десоціалізація, наприклад, скасування субсидій на вищу освіту. Загалом все класично.
МВФ опублікував свій флагманський звіт щодо перспектив розвитку світової економіки, що виходить двічі на рік.
Головні тези:
✔️Світова економіка уникла рецесії внаслідок синхронного посилення монетарної політики більшістю країн світу для боротьби з інфляцією. ✔️Економічне зростання залишатиметься стабільним, утім не надто вражаючим. Прогноз зростання глобального ВВП на 2024 - 2025 рр. залишено на рівні 3,2%, що відповідає квітневим оцінкам поточного року. 10 – річчя перед глобальною пандемією світова економіка зростала із середніми темпами 3,7%, минулого року – 3,3%. ✔️У розрізі країн з розвиненою економікою, у порівнянні з квітнем погіршено прогноз для ФРН на 2024 рік з 0,2% до 0%, на 2025 рік з 1,3% до 0,8%. Прогноз для Єврозони в цілому на 2024 рік стабільний (0,8%), на 2025 рік – погіршено з 1,2% до 1,5%. Прогноз на 2024 рік для Японії погіршено з 0,9% до 0,3%. Уповільнення динаміки ВВП в окремих розвинених країнах компенсовано насамперед більшими темпами економічного зростання у США (на 2024 рік з 2,7% до 2,8%, на 2025 рік – з 1,9% до 2,2%). ✔️По країнам із ринками, що формуються, прогноз для Китаю покращено на 2024 рік з 4,6% до 4,8%, на 2025 рік з 4,1% до 4,5%, Індії – на 2024 рік з 6,8% до 7%, на 2025 рік – без змін (6,5%). Прогноз для росії на 2024 рік покращено з 3,2% до 3,6%, на 2025 рік погіршено з 1,8% до 1,3%. ✔️Прогноз зростання ВВП для України погіршено на 2024 рік з 3,2% до 3%, на 2025 рік – з 6,5% до 2,5% (що відображає чинник продовження війни на 2025 рік у базовому прогнозі). ✔️Глобальна інфляція майже переможена. Після пікових значень у 9,4% у ІІІ кварталі 2022 (рік-до-року) зараз прогнозується, що до кінця 2025 року загальний рівень інфляції досягне 3,5%, що нижче за середній рівень у 3,6% в період з 2000-2019 рр. ✔️Повернення інфляції до рівнів, близьких до цільових показників центральних банків, створює можливість для необхідного потрійного повороту у економічній політиці. ✔️Перший поворот вже відбувається. Це пом’якшення грошово- кредитної політики ключовими центральними банками світу. Це підтримає економічну активність і покращить фінансові умови для країн із ринками, що формуються. ✔️Другий поворот пов'язаний із бюджетно-податковою політикою. Після багатьох років експансіоністської фіскальної політики настав час стабілізувати динаміку боргу та відновити необхідні бюджетні резерви. Динаміку держборгу у найбільших світових економіках США та Китаї є нестійкою, а поточні бюджетні плани не забезпечують її стабілізацію. ✔️Третій (найбільш важкий) поворот пов'язаний із реалізацією структурних реформ, направлених на зростання багатофакторної продуктивності економіки. Часто такі реформи є соціально непопулярними, що вимагає не просто покращення комунікацій, а надання справедливих і таргетованих компенсацій для соціально – вразливих верств населення. ✔️Основні ризики для глобальної економіки: ескалація регіональних конфліктів, надто тривале збереження жорсткої монетарної політики, можливе відновлення волатильності на фінансових ринках з негативними наслідками для ринків суверенного боргу, більш глибоке зниження зростання в Китаї і тривале посилення протекціоністської політики.
В середу ми всі прокинулись у зовсім іншому світі. І цей світ дуже сподобався торговцям і спекулянтам, які запустили найбільше поствиборче раллі в історії США. В ці дні зростало абсолютне все, наче хтось запустив вечірку, яка одночасно нагадує вечорниці Епштейна і Підіді. Не думаючи про можливе похмілля взагалі. І спекулянтів можна зрозуміти. Нещодавно їх думки публічно озвучив майбутній міністр фінансів в уряді Трампа, колишній керуючий дуже успішного інвестиційного фонда – фонда Джоджа Сороса. І сенс у тому, що тепер за республіканську партію голосує робітничий клас, який раніше обирав демократів. Але робить це навіть тоді, коли сама республіканська партія продовжує відстоювати інтереси найзаможніших американців. Мрія для інвесторів і спекулянтів із будь-якої країни. Особливо враховуючи, що республіканці отримали монобільшість, контролюючи і Білий Дім і парламент. І цілком здатні на такий турборежим, про який ніколи не мріяли. Ось і зараз ринки зростають на майбутніх податкових пільгах, як це було вже за першого президенства Трампа, коли корпорації направляли кошти, що збереглися від оподаткування, на викуп власних акцій. Зростає долар, очікуючи вищу інфляцію завдяки протекціоністким заходам Трампа, а значить і вищі ставки в США.
На тлі виборчих новин трошки загубилось чергове рішення ФРС знизити облікову ставку на 25 відсоткових пунктів. Як і позицію голови ФРС, що він буде відстоювати незалежність регулятора і не піде після прохання Дональда Трампа. Що ж, на його щастя досвіду роботи СБУ з незалежними регуляторами в США немає. Поки що немає. Серед корпоративного сегменту більше інших радіє технологічний сектор, якому обіцяли голову голови антимонопольного регулятора, що суттєво обмежувала великі угоди у секторі. І звісно лідирує Тесла, чия капіталізація тільки за перший день зросла на 12%. Покупка Твіттера Маском тепер не виглядає викиданням грошей на вітер, а скоріш схоже на дуже вдалу інвестицію. Ну і звісно проект Маска по польоту на Марс стає більш популярним, бо багато ліберальних американців подумали, що хочуть поїхати тепер як надалі, якщо не на червону планету, то в Канаду. Радіє і світ кріптовалютчиків, яким також була обіцяна голова, правда тепер іншого регулятора. Що має врятувати сектор від надмірної, на думку самого сектора, регуляторної уваги. В результаті значного притоку грошей в сегмент біткоїн досяг історичного максимума і торгується на рівні 76 тисяч доларів за одиницю нічого. Історичний максимум був досягнутий і на американському ринку акцій. Індекс S&P500 відкриється у п’ятницю з відмітки у 5973 пункти, що на 270 пунктів вище, ніж тиждень тому.
Свято дісталося навіть ринків, що розвиваються. Причому якщо в середу там були присутні депресивні настрої, а в очікуванні протекціонізму Трампа падали валюти країн, що розвиваються, то з четверга і вони долучились до загального святкування. Особливо кидалось в очі зростання російського фондового ринку і акцій, пов язаних з Росією. Наприклад одного австрійського банку. Вочевидь, інвестори закладають, що обіцянка Трампа швидко закінчити війну приведе до швидкого зняття санкцій з Росії. І на можливість такого сценарію натякають, в тому числі, ті численні лестощі, які почав використовувати по відношенню до Трампа Путін, згадуючи свій шлях нагору в російський політиці і довідки, що готували йому по Трампу американські спецслужби. Натякаючи таким чином, що він дуже сподівається домовитись. І питання лише у деталях. Так що хоч у перші 24 години на Землі не наступив мир, проте інвестори не тільки не втратили у нього віру, але й ще додатково переконалися, що до моменту інавгурації Трампа може бути підготовлена певна угода. Звісно, якщо всі сторони будуть готові її підписати. Парадокс, але от ринок нафти ніяк поки не вірить у спроможність Трампа на нього вплинути. Барель бренту торгується навіть трохи вище, ніж тиждень тому, на рівні 75 доларів за бочку.
Очікування по швидкому завершенню війни, звісно, вплинули і на динаміку українського ринку. Тут і раніше була присутня торгівля «на Трампі», адже ринок, як виявилось дуже розумно, ігнорував соціологію і ставив на пана Дональда. Тому стрибок був не такий вражаючий. Проте покупці домінували у всіх українських єврооблігаціях. Від корпоративних до суверенних. Свято дісталось навіть українських акцій, що торгуються за кордонами України. Судячи з усього, хтось шукав що купити, для того, щоб зробити ставку і знайшов тільки акції компанії Феррекспо. В результаті вони підстрибнули тільки за один торговий день на 27%, так наче то Жеваго, а не Маск, купив кілька років тому твіттер і тепер претендує на роль головного олігарха світу. Якби МХП торгувалось на більш ліквідній торгівельний площадці, то до нього міг би приєднатися і Косюк, проте, нажаль, невдалий вибір біржі для розміщення багато років тому не дозволив Міроновському Хлібопродукту доєднатись до вечірок, які там дуже люблять.
На внутрішньому ринку в Україні, здається, ніхто і не помітив бурхливих подій зовнішнього світу, від якого український ринок ізолюваний війною і обмеженням на вивід капіталу. Гривна продовжувала неквапливо торгуватися в режимі «+-10 копійок», змішуючи банківських казначеїв вмирати з нудьги. Зате на ринку ОВДП стався рекордний аукціон. Рекордний з точки зору попиту. Вперше за всю історію об єм поданих заявок перевищив 100 млрд грн. В основному цей самий попит фокусувався на двох облігаціях, розподілившись майже порівну (плюс мінус мільярд) серед двох бенчмарк ОВДП, вказуючи, що саме НБУ забезпечив такий щасливий фінал і це чи не єдине місце у світі на фондовому ринку, де в різких рухах не відчувалось впливу Дональда Трампа. Такий попит дозволив Мінфіну різко знизити дохідність по цим облігаціям, встановивши нові орієнтири для подальших залучень. Що дуже корисно на тлі відсутності новин про підписання податкового закону, що означає більші потреби у залученню грошей на внутрішньому ринку, а значить і більше навантаження на бюджет на кілька наступних років. Причина зависання податкового закону на столі у президента досі невідомо. Хто зна, можливо це також ефект очікування швидкого завершення війни, що означало б скору передвиборчу кампанію, під час якої піднімати податки ніколи не було доброю ідеєю.