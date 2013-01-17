Світова економіка, тенденції

Час від часу інформую про новини щодо грошово-кредитної політики у різних державах світу.



У листопаді деякі центральні банки продовжували цикл пом’якшення монетарної політики, деякі – через підвищення інфляції, валютні ризики – поставили відповідні рішення про зміну облікової ставки на паузу (останнє власне як і в Україні). По країнам в регіоні, ЦБ Чехії продовжив монетарне пом’якшення, ЦБ Польщі, Угорщини залишили ставку незмінною.



✍🏼📑Нижче підбірка про рішення, прийняті у цьому місяці.



1️⃣Центральний банк Нової Зеландії утретє за останні чотири місяці знизив свою ключову ставку – на 50 б.п. з 4,75% до 4,25%, зазначивши у своєму рішенні про можливість подальшого зниження ще на таку ж величину у лютому 2025 року.



2️⃣Центральний банк Швеції знизив ключову відсоткову ставку також на 50 б.п. – з 3,25% до 2,75%, зазначивши, що у разі збереження прогнозів щодо економічної ситуації в країні він може ще пом’якшити свою грошово-кредитну політику у грудні та першій половині 2025 року.



3️⃣Центральний банк Південноафриканської республіки знизив основну ставку на 25 б.п. – з 8,00% до 7,75%, як і прогнозували експерти.



4️⃣Центральний банк Чехії також знизив відсоткову ставку на 25 б.п. з 4,25% до 4,00%, зберігши темпи пом’якшення грошово-кредитної політики на тлі повільного відновлення економіки та утримання інфляції у межах цільового діапазону.



5️⃣Народний банк Китаю залишив на нинішньому рівні:

▪️ ставку по кредитах першокласним позичальникам на один рік – на рівні 3,1%;

▪️ ставку по кредитах першокласним позичальникам на п’ять років – на рівні 3,6%.

У регуляторі зазначили, що фінансові установи країни знизили свої ставки сильніше, ніж очікувалось, а також запевнили у своїй прихильності продовженню політики підтримки економіки, розпочатої декілька місяців тому.



6️⃣Центральний банк Індонезії зберіг на нинішньому рівні усі три свої ставки:

▪️ семиденного зворотного репо – 6,00%;

▪️ депозитну – 5,25%;

▪️ кредитну – 6,75%.

У регуляторі зазначили, що зміна світової динаміки після виборів у США вимагає від нього зосередитись на питання стабілізації національної валюти.



7️⃣Центральний банк Норвегії залишив ключову ставку на рівні 4,50% – максимумі за 16 років, підкресливши при цьому, що вартість запозичень залишиться на цьому рівні до кінця 2024 року.



8️⃣Центральний банк Угорщини залишив ключову ставку без змін на рівні 6,5% після просідання національної валюти на тлі результатів виборів у США та з огляду на те, що анонсовані плани із запровадження новою адміністрацією торгівельних мит можуть негативно вплинути на економіку держав Центральної Європи.



9️⃣У Польщі ключова процентна ставка за рішенням місцевого Центрального банку залишена на рівні 5,75% на тлі прискорення інфляції в країні у жовтні.



1️⃣0️⃣Центральний банк Австралії також не став змінювати відсоткову ставку, залишивши її на рівні 4,35% – максимумі за останні 12 років, зазначивши, що «грошово-кредитна політика має залишатись обмежувальною до тих пір, доки не буде впевненості у тому, що базова інфляція уповільнюватиметься бажаним чином».



1️⃣1️⃣Національний банк Киргизстану вирішив зберегти облікову ставку на рівні 9,0%, що «відповідає нинішнім макроекономічним умовам країни та відображає політику Національного банку відносно існуючих ризиків, сприятиме збереженню цінової стабільності в країні та макроекономічної стійкості». Вона діятиме до кінця січня 2025 року.