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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:47
Данило Гетманцев
Час від часу інформую про новини щодо грошово-кредитної політики у різних державах світу.
У листопаді деякі центральні банки продовжували цикл пом’якшення монетарної політики, деякі – через підвищення інфляції, валютні ризики – поставили відповідні рішення про зміну облікової ставки на паузу (останнє власне як і в Україні). По країнам в регіоні, ЦБ Чехії продовжив монетарне пом’якшення, ЦБ Польщі, Угорщини залишили ставку незмінною.
✍🏼📑Нижче підбірка про рішення, прийняті у цьому місяці.
1️⃣Центральний банк Нової Зеландії утретє за останні чотири місяці знизив свою ключову ставку – на 50 б.п. з 4,75% до 4,25%, зазначивши у своєму рішенні про можливість подальшого зниження ще на таку ж величину у лютому 2025 року.
2️⃣Центральний банк Швеції знизив ключову відсоткову ставку також на 50 б.п. – з 3,25% до 2,75%, зазначивши, що у разі збереження прогнозів щодо економічної ситуації в країні він може ще пом’якшити свою грошово-кредитну політику у грудні та першій половині 2025 року.
3️⃣Центральний банк Південноафриканської республіки знизив основну ставку на 25 б.п. – з 8,00% до 7,75%, як і прогнозували експерти.
4️⃣Центральний банк Чехії також знизив відсоткову ставку на 25 б.п. з 4,25% до 4,00%, зберігши темпи пом’якшення грошово-кредитної політики на тлі повільного відновлення економіки та утримання інфляції у межах цільового діапазону.
5️⃣Народний банк Китаю залишив на нинішньому рівні:
▪️ ставку по кредитах першокласним позичальникам на один рік – на рівні 3,1%;
▪️ ставку по кредитах першокласним позичальникам на п’ять років – на рівні 3,6%.
У регуляторі зазначили, що фінансові установи країни знизили свої ставки сильніше, ніж очікувалось, а також запевнили у своїй прихильності продовженню політики підтримки економіки, розпочатої декілька місяців тому.
6️⃣Центральний банк Індонезії зберіг на нинішньому рівні усі три свої ставки:
▪️ семиденного зворотного репо – 6,00%;
▪️ депозитну – 5,25%;
▪️ кредитну – 6,75%.
У регуляторі зазначили, що зміна світової динаміки після виборів у США вимагає від нього зосередитись на питання стабілізації національної валюти.
7️⃣Центральний банк Норвегії залишив ключову ставку на рівні 4,50% – максимумі за 16 років, підкресливши при цьому, що вартість запозичень залишиться на цьому рівні до кінця 2024 року.
8️⃣Центральний банк Угорщини залишив ключову ставку без змін на рівні 6,5% після просідання національної валюти на тлі результатів виборів у США та з огляду на те, що анонсовані плани із запровадження новою адміністрацією торгівельних мит можуть негативно вплинути на економіку держав Центральної Європи.
9️⃣У Польщі ключова процентна ставка за рішенням місцевого Центрального банку залишена на рівні 5,75% на тлі прискорення інфляції в країні у жовтні.
1️⃣0️⃣Центральний банк Австралії також не став змінювати відсоткову ставку, залишивши її на рівні 4,35% – максимумі за останні 12 років, зазначивши, що «грошово-кредитна політика має залишатись обмежувальною до тих пір, доки не буде впевненості у тому, що базова інфляція уповільнюватиметься бажаним чином».
1️⃣1️⃣Національний банк Киргизстану вирішив зберегти облікову ставку на рівні 9,0%, що «відповідає нинішнім макроекономічним умовам країни та відображає політику Національного банку відносно існуючих ризиків, сприятиме збереженню цінової стабільності в країні та макроекономічної стійкості». Вона діятиме до кінця січня 2025 року.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 11:56
Извините что много текста будет,но для понимания ситуации,что творит рыжий придурок и что ожидает Штаты и мигрантов в том числе,рекомендую запастить терпением и прочесть все,что будет написано...разделю на три части...Ссылку на статью,я к сожалению дать не могу,по причине,что текст скопирован с одного телеграмм-канала,по фонде и крипте и написано было еще пару недель наверное назад,Вы вряд ли найдете там уже эту статью из за переполненности новостями.
Я начинаю всерьез опасаться за "здоровье доллара" как валюты....Итак,поехали.
Часть 1!
Хронология торговых войн, приведших к Великой депрессии
Начало 1920-х: возвращение протекционизма после Первой мировой войны
1919–1921: После окончания Первой мировой войны США столкнулись со скачками цен – послевоенную инфляцию сменила резкая дефляция. В 1920 году инфляция достигла ~15%, а уже в 1921 году сменилась падением цен на 10% . Экономика пережила короткую, но острую депрессию 1920–1921 годов, особенно сильно ударившую по сельскому хозяйству, где цены на продукцию упали. В этих условиях администрация президента Уоррена Гардинга вернулась к политике высоких тарифов (протекционизма), чтобы поддержать отечественных производителей.
1921: Конгресс принял чрезвычайный Закон о тарифах (Emergency Tariff Act) – временную меру защиты фермеров и промышленности, рынок сбыта которых в Европе сократился с окончанием войны .
1922: Вслед за этим был принят тарифный закон Фордни–Маккамбера. Он значительно повысил импортные пошлины – в среднем до ~40% на иностранные товары , что выше уровня 1913 года. Законом также президенту предоставлялось право повышать или снижать ставки еще на 50% для уравнивания внутренних и внешних цен . Эти меры защитили американскую промышленность, и в условиях «процветающих 1920-х» экономика США продолжала расти. Однако одним из последствий стало усложнение положения Европы: европейским странам стало труднее экспортировать свои товары в США и зарабатывать доллары для выплаты военных долгов . Некоторые европейские правительства повысили пошлины в ответ, хотя в целом американскому буму 1920-х это заметно не повредило .
1921–1924: Иммиграционные ограничения и связь с протекционизмом
Параллельно с тарифной защитой товаров США ограничивали приток рабочей силы из-за рубежа. 1921: Введены первые иммиграционные квоты (Emergency Quota Act), ограничившие въезд по странам происхождения. 1924: Конгресс принял строгий Иммиграционный акт 1924 г. (закон Джонсона–Рида), установивший квоты по национальному признаку. Общий годовой лимит иммигрантов был зафиксирован на уровне 165 тыс. человек – на 80% меньше среднего уровня до войны . Квоты для стран Южной и Восточной Европы были резко урезаны, а иммиграция из Азии полностью запрещена . Эти ограничения отражали изоляционистскую тенденцию: стремление «защитить рабочие места для американцев» подобно тому, как высокие тарифы защищали отечественные товары.
Последствия для экономики: Сокращение иммиграции привело к уменьшению притока рабочей силы и предпринимательских талантов. По оценкам экономистов, такие меры имели негативный эффект – замедлили инновации и не улучшили положение американских рабочих в долгосрочной перспективе . Например, исследование 2020 года показало, что резкое снижение иммиграции ученых из Европы уменьшило количество новых патентов, а ограничение притока даже неквалифицированных работников снизило изобретательскую активность в городах, где ранее было много мигрантов . Таким образом, протекционизм в сфере рабочей силы, как и в торговле, в итоге ослабил экономический потенциал США.
1925–1929: Перепроизводство в сельском хозяйстве и назревающие торговые конфликты
В середине 1920-х американская промышленность переживала бум, однако фермеры столкнулись с кризисом overproduction. Во время мировой войны США и другие регионы нарастили выпуск сельхозпродукции, но с восстановлением европейского сельского хозяйства возник избыток продовольствия на рынке . В результате цены на сельхозпродукцию во второй половине десятилетия постоянно снижались – это была аграрная дефляция, подтачивавшая доходы фермеров. Несмотря на общую экономическую эйфорию «Ревущих двадцатых», аграрный сектор пребывал в депрессии.
1928: На этой почве усилилось давление на власть с требованием усилить торговую защиту фермеров. В президентской кампании 1928 года кандидат-республиканец Герберт Гувер обещал поднять тарифы на сельхозтовары для поддержки разоряющихся фермеров . После победы Гувера республиканцы приступили к пересмотру тарифного законодательства.Хотя изначально речь шла лишь о сельском хозяйстве, лоббисты из промышленности быстро расширили законопроект – он превратился в общее повышение тарифов во всех отраслях.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 12:01
ЧАСТЬ 2
1929: Пока Конгресс обсуждал новый тарифный закон, в октябре 1929 года произошел обвал фондового рынка (крах Уолл-стрит), ставший отправной точкой Великой депрессии. Экономическая активность начала снижаться, и в этих условиях многие политики ошибочно надеялись, что еще большее ограничение импорта спасет американские рабочие места.
1930: Тарифный акт Смута–Хоули и ужесточение изоляционизма
Июнь 1930: Несмотря на протесты экономистов, Конгресс принял всеобъемлющий тарифный акт Смута–Хоули (Smoot–Hawley Tariff Act). Он повысил и без того высокие импортные пошлины примерно на 20% по широкому кругу товаров . В совокупности около 900 наименований импортных продуктов получили повышенные ставки, доведя средний уровень тарифа приблизительно до 50–60% на многие товары. Это было одно из самых высоких тарифных повышений в истории США. Закон, названный в честь его инициаторов – сенатора Рида Смута и конгрессмена Уиллиса Хоули, был подписан президентом Гувером 17 июня 1930 года.
• Реакция экспертов: Перед принятием акта более 1000 американских экономистов подписали петицию с призывом к президенту наложить вето . Видные промышленники также предупреждали о вреде закона – Генри Форд называл его «экономической глупостью» . Однако Гувер, хотя и разделял опасения, уступил давлению однопартийцев и бизнес-лобби и все же утвердил закон .
• Безработица: Повышение тарифов не достигло заявленной цели – безработица не снизилась. На момент принятия акта уровень безработицы в США уже достиг ~8%, а в последующие два года продолжил стремительно расти – до 16% в 1931 году и около 25% к 1932–1933 годам . Хотя начало Великой депрессии было связано с финансовым кризисом и спадом спроса еще до введения тарифа, новый закон усугубил ситуацию в экспортно-ориентированных отраслях и сельском хозяйстве, усилив увольнения.
• Иммиграционная политика 1930: В тот же период США фактически «закрыли двери» и для людей. В сентябре 1930 года президент Гувер распорядился ужесточить выдачу виз: консульства получили инструкцию отказывать во въезде всем, кто «может стать обузой» (likely to become a public charge) на фоне массовой безработицы . По сути, легальная иммиграция в разгар депрессии была сведена к нулю. Одновременно власти начали кампании по выдворению мигрантов, уже находящихся в стране. Местные и федеральные органы активно депортировали или «репатриировали» иностранцев, прежде всего выходцев из Мексики, чтобы освободить рабочие места для американцев . В 1930–1932 годах официально депортировали около 16–19 тысяч человек ежегодно, но в разы больше мигрантов были вынуждены покинуть страну «добровольно» под давлением и из страха безработицы . Такая политика изоляции в отношении рабочей силы шла рука об руку с торговым протекционизмом.
1930–1932: Ответные тарифы других стран и обвал мировой торговли
Новый американский тариф мгновенно вызвал торговую войну в глобальном масштабе. Торговые партнеры США ответили зеркально: вводили высокие пошлины на американские товары, защищая свои рынки. Уже в мае 1930 года ближайший торговый партнер США – Канада – поднял тарифы на 16 категорий товаров из США (совокупно на продукты, составлявшие ~30% американского экспорта в Канаду) . В последующие месяцы и годы аналогичные меры приняли десятки стран: свои тарифы повысили, помимо Канады, Куба, Мексика, Франция, Италия, Испания, Австралия, Аргентина, Бразилия, страны Британской империи и многие другие . В течение двух лет более двух десятков государств установили заградительные пошлины в ответ на акт Смута–Хоули .
Даже Великобритания – исторический сторонник свободной торговли – отказалась от принципа фритреда. В 1931–1932 годах британское правительство впервые ввело общие импортные тарифы и перешло к системе «имперских преференций» для торговли внутри колоний.
Хотя изначально речь шла лишь о сельском хозяйстве, лоббисты из промышленности быстро расширили законопроект – он превратился в общее повышение тарифов во всех отраслях .
1929: Пока Конгресс обсуждал новый тарифный закон, в октябре 1929 года произошел обвал фондового рынка (крах Уолл-стрит), ставший отправной точкой Великой депрессии. Экономическая активность начала снижаться, и в этих условиях многие политики ошибочно надеялись, что еще большее ограничение импорта спасет американские рабочие места.
1930: Тарифный акт Смута–Хоули и ужесточение изоляционизма
Июнь 1930: Несмотря на протесты экономистов, Конгресс принял всеобъемлющий тарифный акт Смута–Хоули (Smoot–Hawley Tariff Act). Он повысил и без того высокие импортные пошлины примерно на 20% по широкому кругу товаров . В совокупности около 900 наименований импортных продуктов получили повышенные ставки, доведя средний уровень тарифа приблизительно до 50–60% на многие товары. Это было одно из самых высоких тарифных повышений в истории США. Закон, названный в честь его инициаторов – сенатора Рида Смута и конгрессмена Уиллиса Хоули, был подписан президентом Гувером 17 июня 1930 года.
• Реакция экспертов: Перед принятием акта более 1000 американских экономистов подписали петицию с призывом к президенту наложить вето . Видные промышленники также предупреждали о вреде закона – Генри Форд называл его «экономической глупостью» . Однако Гувер, хотя и разделял опасения, уступил давлению однопартийцев и бизнес-лобби и все же утвердил закон .
• Безработица: Повышение тарифов не достигло заявленной цели – безработица не снизилась. На момент принятия акта уровень безработицы в США уже достиг ~8%, а в последующие два года продолжил стремительно расти – до 16% в 1931 году и около 25% к 1932–1933 годам . Хотя начало Великой депрессии было связано с финансовым кризисом и спадом спроса еще до введения тарифа, новый закон усугубил ситуацию в экспортно-ориентированных отраслях и сельском хозяйстве, усилив увольнения.
• Иммиграционная политика 1930: В тот же период США фактически «закрыли двери» и для людей. В сентябре 1930 года президент Гувер распорядился ужесточить выдачу виз: консульства получили инструкцию отказывать во въезде всем, кто «может стать обузой» (likely to become a public charge) на фоне массовой безработицы . По сути, легальная иммиграция в разгар депрессии была сведена к нулю. Одновременно власти начали кампании по выдворению мигрантов, уже находящихся в стране. Местные и федеральные органы активно депортировали или «репатриировали» иностранцев, прежде всего выходцев из Мексики, чтобы освободить рабочие места для американцев . В 1930–1932 годах официально депортировали около 16–19 тысяч человек ежегодно, но в разы больше мигрантов были вынуждены покинуть страну «добровольно» под давлением и из страха безработицы . Такая политика изоляции в отношении рабочей силы шла рука об руку с торговым протекционизмом.
1930–1932: Ответные тарифы других стран и обвал мировой торговли
Новый американский тариф мгновенно вызвал торговую войну в глобальном масштабе. Торговые партнеры США ответили зеркально: вводили высокие пошлины на американские товары, защищая свои рынки. Уже в мае 1930 года ближайший торговый партнер США – Канада – поднял тарифы на 16 категорий товаров из США (совокупно на продукты, составлявшие ~30% американского экспорта в Канаду) . В последующие месяцы и годы аналогичные меры приняли десятки стран: свои тарифы повысили, помимо Канады, Куба, Мексика, Франция, Италия, Испания, Австралия, Аргентина, Бразилия, страны Британской империи и многие другие . В течение двух лет более двух десятков государств установили заградительные пошлины в ответ на акт Смута–Хоули .
Даже Великобритания – исторический сторонник свободной торговли – отказалась от принципа фритреда. В 1931–1932 годах британское правительство впервые ввело общие импортные тарифы и перешло к системе «имперских преференций» для торговли внутри колоний.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 12:03
ЧАСТЬ 3
На Имперской экономической конференции в Оттаве (1932) был закреплен принцип: «сначала свои производители, потом товары из империи, и лишь в последнюю очередь – иностранный импорт» . Таким образом, к 1932 году протекционизм охватил практически весь индустриальный мир.
Объемы торговли: Последствия этой всеобщей тарифной войны для мировой экономики оказались катастрофическими. Международная торговля резко сократилась. Экспортно-импортные потоки США, как и других стран, упали до беспрецедентно низкого уровня: например, импорт США из Европы снизился с $1,334 млн в 1929 году до всего $390 млн в 1932 году, а экспорт США в Европу рухнул с $2,341 млн до $784 млн за тот же период . В целом мировая торговля сократилась примерно на 66% с 1929 по 1934 год . Иными словами, к началу 1930-х годов глобальный торговый оборот был лишь одной третью от довоенного уровня – две трети мировой торговли исчезли всего за четыре года. Настолько масштабного спада в торговле не наблюдалось за всю современную историю.
Экономические показатели и последствия: Резкое сокращение спроса и торговли усугубило общий экономический кризис – Великую депрессию – как в США, так и за рубежом. Производство и доходы стремительно падали, а цены – наоборот, снижались (дефляция). В США валовой внутренний продукт уменьшился почти на треть: реальный ВВП сократился примерно на 29% в 1929–1933 гг. . Общий уровень цен обрушился: потребительские цены снизились на 25% (т.е. четверть стоимости товаров «испарилась») , а оптовые цены упали еще сильнее – примерно на 32% . Дефляция достигала двузначных величин – в 1932 году цены падали более чем на 10% за год . Массовые банкротства предприятий и банков привели к взрывному росту безработицы: к 1933 году без работы осталось до 25% американцев , то есть каждый четвертый трудоспособный житель США. Аналогичные процессы происходили и во многих других странах.
Экономисты и историки сходятся во мнении, что эскалация торговых барьеров значительно усугубила и продлила мировую депрессию. Хотя Великая депрессия началась прежде всего как финансовый кризис и спад производства, политика «попрошаек-соседей» – взаимное удушение торговли тарифами – помешала экономике восстановиться. В результате тарифные войны задушили внешний спрос в критический момент. Как отмечают исследователи, тарифный акт Смута–Хоули в итоге «продлил [депрессию] и, возможно, углубил ее во всем мире, не только в США» . Глобальный спад оказался более глубоким и длительным, чем мог бы быть, во многом из-за коллапса международной торговли: мировая торговля «обвалилась» на 65% , лишив экономики стимулов к росту.
Итоги и уроки
К 1933 году стало ясно, что политика повсеместных тарифных войн провалилась. Она не спасла от депрессии, а напротив – усилила безработицу и затормозила восстановление. Осознав последствия, США и другие страны начали менять курс. Уже в 1934 году администрация президента Рузвельта приняла Закон о взаимных торговых соглашениях (Reciprocal Trade Agreements Act), фактически отказавшийся от одностороннего повышения пошлин . Новая политика предусматривала двусторонние соглашения о взаимном снижении тарифов, что было коренным разворотом от изоляционизма конца 1920-х. В дальнейшем, вплоть до и после Второй мировой войны, мировой торговле был дан импульс к либерализации, а крайности протекционизма, подобные Smoot–Hawley, больше не повторялись в таком масштабе. Основные уроки заключались в том, что «торговые войны» не приводят к победе ни одну из сторон: ограничение торговли в ответ на кризис лишь углубило глобальный экономический спад, показав опасность протекционизма для мировой экономики .
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Додано: Чет 06 бер, 2025 12:58
osafly
Це все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.
До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".
Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США?
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Додано: Чет 06 бер, 2025 13:36
flyman написав:
osafly
Це все мало місце, але тоді США і не тільки відійшли від вільного ринку, а пішли в сторону соціалістичних ідей регуляції ринку, наразі навпаки, але до так званих 5-10 ще далеко.
До того ж, QE не раз "відтягував кінець", останнього разу "антиковідне розкидання грошей".
Де ви бачили дефляцію за останні десятиріччя в США?
flyman-дефляция-это уже последствия...А по моим ощущениям,США находится очень близко примерно к 1929г,потому как рынок акций-еще,подчеркиваю,пока еще не обвалился,но судя по всему,это случится очень и очень скоро.Вы сильно забежали что называется вперед....Когда будут толпы голодных безработных,посыпется недвига,фонда,доходы...Все это и вызовет дефляцию...но потом,как следствие.Я привел эту статью,как пример,что может случиться,если один хрен,кладет в одностороннем порядке на мировую торговлю,законы и договоренности и вводит безумные тарифы,в первую очередь для своих соседей и союзников..и в то время,хочу Вам заметить,доллар еще не был резервной валютой всех стран и лидирующей единицой рассчетов по всему миру.С долларом могут произойти очень неприятные вещи,если мировые страны решат в одночасье послать Америку на три буквы,ввиду неадекватной политики и создать свою валюту расчетов или какой то блок....Да или просто отказаться от расчетов в долларх.Уже только этого будет достаточно.Евро может частично заменить бакс спокойно..Даже ничего не создавая нового.Только представьте,что может,пусть даже пока теоретически произойти в одночасье!
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