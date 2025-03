Світова економіка, тенденції

Додано: Чет 06 бер, 2025 12:01

ЧАСТЬ 2



1929: Пока Конгресс обсуждал новый тарифный закон, в октябре 1929 года произошел обвал фондового рынка (крах Уолл-стрит), ставший отправной точкой Великой депрессии. Экономическая активность начала снижаться, и в этих условиях многие политики ошибочно надеялись, что еще большее ограничение импорта спасет американские рабочие места.



1930: Тарифный акт Смута–Хоули и ужесточение изоляционизма



Июнь 1930: Несмотря на протесты экономистов, Конгресс принял всеобъемлющий тарифный акт Смута–Хоули (Smoot–Hawley Tariff Act). Он повысил и без того высокие импортные пошлины примерно на 20% по широкому кругу товаров . В совокупности около 900 наименований импортных продуктов получили повышенные ставки, доведя средний уровень тарифа приблизительно до 50–60% на многие товары. Это было одно из самых высоких тарифных повышений в истории США. Закон, названный в честь его инициаторов – сенатора Рида Смута и конгрессмена Уиллиса Хоули, был подписан президентом Гувером 17 июня 1930 года.

• Реакция экспертов: Перед принятием акта более 1000 американских экономистов подписали петицию с призывом к президенту наложить вето . Видные промышленники также предупреждали о вреде закона – Генри Форд называл его «экономической глупостью» . Однако Гувер, хотя и разделял опасения, уступил давлению однопартийцев и бизнес-лобби и все же утвердил закон .

• Безработица: Повышение тарифов не достигло заявленной цели – безработица не снизилась. На момент принятия акта уровень безработицы в США уже достиг ~8%, а в последующие два года продолжил стремительно расти – до 16% в 1931 году и около 25% к 1932–1933 годам . Хотя начало Великой депрессии было связано с финансовым кризисом и спадом спроса еще до введения тарифа, новый закон усугубил ситуацию в экспортно-ориентированных отраслях и сельском хозяйстве, усилив увольнения.

• Иммиграционная политика 1930: В тот же период США фактически «закрыли двери» и для людей. В сентябре 1930 года президент Гувер распорядился ужесточить выдачу виз: консульства получили инструкцию отказывать во въезде всем, кто «может стать обузой» (likely to become a public charge) на фоне массовой безработицы . По сути, легальная иммиграция в разгар депрессии была сведена к нулю. Одновременно власти начали кампании по выдворению мигрантов, уже находящихся в стране. Местные и федеральные органы активно депортировали или «репатриировали» иностранцев, прежде всего выходцев из Мексики, чтобы освободить рабочие места для американцев . В 1930–1932 годах официально депортировали около 16–19 тысяч человек ежегодно, но в разы больше мигрантов были вынуждены покинуть страну «добровольно» под давлением и из страха безработицы . Такая политика изоляции в отношении рабочей силы шла рука об руку с торговым протекционизмом.



1930–1932: Ответные тарифы других стран и обвал мировой торговли



Новый американский тариф мгновенно вызвал торговую войну в глобальном масштабе. Торговые партнеры США ответили зеркально: вводили высокие пошлины на американские товары, защищая свои рынки. Уже в мае 1930 года ближайший торговый партнер США – Канада – поднял тарифы на 16 категорий товаров из США (совокупно на продукты, составлявшие ~30% американского экспорта в Канаду) . В последующие месяцы и годы аналогичные меры приняли десятки стран: свои тарифы повысили, помимо Канады, Куба, Мексика, Франция, Италия, Испания, Австралия, Аргентина, Бразилия, страны Британской империи и многие другие . В течение двух лет более двух десятков государств установили заградительные пошлины в ответ на акт Смута–Хоули .



Даже Великобритания – исторический сторонник свободной торговли – отказалась от принципа фритреда. В 1931–1932 годах британское правительство впервые ввело общие импортные тарифы и перешло к системе «имперских преференций» для торговли внутри колоний.





