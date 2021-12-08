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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1067106810691070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 15:16

Re: Укргазбанк

По гривневим депозитам планируют поднять ставки?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 03:47

Тесно общался со своим менеджером в отделении "Укргаза" (дали персонального за старые заслуги).
Сказали так: все, что получено в результате валютообмена, будет доступно только на следующий рабочий день.
Купил евро в пятницу - снимешь только в понедельник.
Продал доллары в субботу - гривна доступна тоже в понедельник.
Поэтому сразу после обмена платежи по СЭП толкать бесполезно; будут зависать из-за "недостатка средств на счете".

А чего вы тут удивляетесь? Это ж Укргазбанк! У них переброска между двумя своими гривневыми Прозапасами будет с комиссией 5 грн.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 09:11

  Investor_K написав:По гривневим депозитам планируют поднять ставки?


ага, 3 рази, сьогодні, завтра і на НР 2022 :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:36

Re: Укргазбанк

Щоб не було неактивного рахунку в Прозапасі 3х-міс. в грн. які дії треба виконувати хоча б 1 раз на три роки? Наприклад, зняття частини вкладу підходить? Дякую.
finfen
 
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