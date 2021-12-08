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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 гру, 2021 15:16
Re: Укргазбанк
По гривневим депозитам планируют поднять ставки?
Додано: Пон 06 гру, 2021 03:47
Тесно общался со своим менеджером в отделении "Укргаза" (дали персонального за старые заслуги).
Сказали так: все, что получено в результате валютообмена, будет доступно только на следующий рабочий день.
Купил евро в пятницу - снимешь только в понедельник.
Продал доллары в субботу - гривна доступна тоже в понедельник.
Поэтому сразу после обмена платежи по СЭП толкать бесполезно; будут зависать из-за "недостатка средств на счете".
А чего вы тут удивляетесь? Это ж Укргазбанк! У них переброска между двумя своими гривневыми Прозапасами будет с комиссией 5 грн.
Додано: Пон 06 гру, 2021 09:11
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:36
Re: Укргазбанк
Щоб не було неактивного рахунку в Прозапасі 3х-міс. в грн. які дії треба виконувати хоча б 1 раз на три роки? Наприклад, зняття частини вкладу підходить? Дякую.
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