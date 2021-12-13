Який не працює і не підтримується
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 00:58
Додано: Вів 14 гру, 2021 01:10
я покупаю и снимаю через 1 секунду.
если вы снимаете платежкой со счета - да, нужно ждать ... но зачем такие извращения, если есть карты? ) с карты снимается по авторизационному остатку - поэтому едва обменяв сразу можно снимать ...
что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка.
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