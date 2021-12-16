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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:13
Не пойму, это мне так повезло или тут сэп зачисляют как попало? С самого утра еще отправил и до сих пор газмяс не зачислил
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_Slava_
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