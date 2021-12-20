а шо делать, зима, газ всем нужен
я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:23
Re: Укргазбанк
а шо делать, зима, газ всем нужен
я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
Додано: Вів 21 гру, 2021 05:30
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