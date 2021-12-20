Додано: Вів 21 гру, 2021 09:00

Врагу не пожелаю быть клиентом этого колхоза, который по недоразумению назвали банком. Прошли сутки после валютообмена в приложении банка. Гривни на счету как не было, так и нет.

Ну почему у нас все государственное такое каличное и убогое?

И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет.

Переводился несколько лет назад на обслуживание из одного отделения в другое, так до конца и не перевели, половина в одном отделении, половина в другом.

Держитесь от этого банка подальше.