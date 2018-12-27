Ціни на нерухомість в містах і селах України

В Одессе ответ в вопросе.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 15:23
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:09
Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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