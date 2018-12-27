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Ціни на нерухомість в
містах і селах України

Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:23

  albelen36 написав:где снять квартиру в Одессе?

В Одессе :) ответ в вопросе.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
deniska
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Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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