Ціни на нерухомість в містах і селах України

В Одессе ответ в вопросе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:23
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:09
Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:29
Серьезно?
В какой зоне,10км, 30км или 60км от Киева?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:33
звісно, що "Ні!"
Я думаю, що в приміській смузі або не далі 5 км від неї.
Повинен бути розкішний ремонт, щоб укро-нуворіші заплати за будинок третину чи половину мільйона доларів.
Взагалі, продаж дач і будинків поза Києвом - ще той гемор.
Звісно, це складніше зрозуміти, ніж торгувати б/в велосипедами!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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