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Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:23
albelen36 написав:
где снять квартиру в Одессе?
В Одессе
ответ в вопросе.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
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Додано: Вів 05 лис, 2019 08:09
Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:29
tobias написав:
Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k
Серьезно?
В какой зоне,10км, 30км или 60км от Киева?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:33
Bobua написав:
Чи можуть звичайні відпочиваючі платити завдаток, що покриє всі можливі збитки? (вікна, стіни, меблі, техніка...?
звісно, що "Ні!"
shapo написав: tobias написав:
Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k
Серьезно?
В какой зоне,10км, 30км или 60км от Киева?
Я думаю, що в приміській смузі або не далі 5 км від неї.
Повинен бути розкішний ремонт, щоб укро-нуворіші заплати за будинок третину чи половину мільйона доларів.
Взагалі, продаж дач і будинків поза Києвом - ще той гемор.
Долярчик написав:
от забудовники будують будинки і продають......- це бізнес......але як його зрозуміти?!!
... як???!
Звісно, це складніше зрозуміти, ніж торгувати б/в велосипедами!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:11
Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .
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Ethereum
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:18
Ethereum написав:
прекрасні ціни зараз на будови з землею.
Товар - ексклюзивний. Продати важко. Реальні ціни - ще нижчі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:21
Ethereum написав:
Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .
Покупатели в Польшу отьехали
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shapo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:28
Ethereum написав:
Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше
.
Ніхто нижче собівартості не продає. Тим більше зараз, коли криза минула.
Навіщо ці байочки розказувати?
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andrijk777
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