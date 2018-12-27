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Ціни на нерухомість в
містах і селах України

Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:23

  albelen36 написав:где снять квартиру в Одессе?

В Одессе :) ответ в вопросе.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
deniska
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:09

Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:29

  tobias написав:Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k


Серьезно?
В какой зоне,10км, 30км или 60км от Киева?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:33

  Bobua написав:Чи можуть звичайні відпочиваючі платити завдаток, що покриє всі можливі збитки? (вікна, стіни, меблі, техніка...?

звісно, що "Ні!"


  shapo написав:
  tobias написав:Київська область. Будинки на 250-350 м2 будівництва 2015-2019 років продають за $300-500k


Серьезно?
В какой зоне,10км, 30км или 60км от Киева?

Я думаю, що в приміській смузі або не далі 5 км від неї.
Повинен бути розкішний ремонт, щоб укро-нуворіші заплати за будинок третину чи половину мільйона доларів.

Взагалі, продаж дач і будинків поза Києвом - ще той гемор.
  Долярчик написав:от забудовники будують будинки і продають......- це бізнес......але як його зрозуміти?!!
... як???!

Звісно, це складніше зрозуміти, ніж торгувати б/в велосипедами!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:11

Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:18

  Ethereum написав:прекрасні ціни зараз на будови з землею.

Товар - ексклюзивний. Продати важко. Реальні ціни - ще нижчі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:21

  Ethereum написав:Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .

Покупатели в Польшу отьехали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:28

  Ethereum написав:Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .

Ніхто нижче собівартості не продає. Тим більше зараз, коли криза минула.
Навіщо ці байочки розказувати?
andrijk777
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