Ціни на нерухомість в містах і селах України
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:29
jump написав: Ethereum написав:
Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .
ціни по 350тис баків за будинок бачив
ціну у 150тис баків за будинок із землею самі придумали?
Уважно читайте і порівнюйте:
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/doma ... rice%3Aasc
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20611
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2133 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
4287
393848
Сер 06 лис, 2019 14:03 Frant
4938
526699
220
28865